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巴黎奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克、義大利總理加入戰局

▲▼特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克發文支持義大利選手卡里尼。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）發文影射台灣拳后林郁婷等人是跨性別選手，質疑奧運參賽資格，國際奧會特地發布聲明，澄清選手們均符合資格。但巴黎奧運的性別議題風波還在延燒，美國億萬富翁馬斯克、美國前總統川普、義大利總理也加入戰局。

▲義大利選手卡里尼（右）與阿爾及利亞選手克莉芙（左）對戰46秒後棄賽。（圖／達志影像／美聯社）

這次捲入性別爭議風波的選手除了林郁婷，還有阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）。克莉芙的對手義大利選手卡里尼（Angela Carini）1日在比賽剛開始46秒後含淚宣布棄賽，拒絕與克莉芙握手、還在離開擂台前跪地哭泣，並對克莉芙的性別提出質疑。

▲▼ 。（圖／翻攝自Truth Social）

▲川普在自家社群平台Truth Social發文。（圖／翻攝自Truth Social）

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）事後表態力挺卡里尼，認為擁有男性特徵的運動員參加女子組賽事是一場「不平等」的對戰。川普則是在自家社群平台Truth Social發文提到，「我會讓男人遠離女性運動！」，甚至整句話都用大寫英文字母，還使用驚嘆號作為結尾。

馬斯克轉發社群平台X上一篇貼文，這篇貼文分享義大利選手卡里尼的照片並抨擊男性不該參與女性賽事，更在轉發時提及「一點都沒錯」表態力挺。

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