炸彈2個月前就裝好！　哈瑪斯領袖「踏入飯店」遭炸死

▲哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭暗殺身亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯領袖哈尼雅7月31日在伊朗遭暗殺身亡，消息人士指出，哈尼雅下榻的飯店早在2個月前就被秘密裝了爆炸裝置，等他入住時再從遠端引爆。

哈瑪斯副主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月30日參加了伊朗新任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮，結果隔天就在飯店房間內遭暗殺身亡。當時有消息指出，他是遭飛彈直接擊中後喪生，不過有消息人士指出，是早就安裝在房間內的炸彈將其炸死。

《紐約時報》引述1名美國官員、2名伊朗革命衛隊成員、5名中東官員說法指出，早在哈尼雅入住前2個月，爆炸裝置就被隱藏在飯店的房間裡，並在他進入房間後透過遠端引爆。

3名伊朗官員透露，這次的襲擊讓伊朗革命衛隊（IRGC）相當尷尬，因為哈尼雅下榻的飯店是由革命衛隊所經營。伊朗官員表示，雖然爆炸震碎了窗戶、部分外牆崩落，但對整體建築物的破壞相當小，不像是從外部遭導彈擊中。

中東官員指出，這場襲擊完全是針對哈尼雅的精確計畫，「需要數個月的規劃和大範圍的監視行動才有可能達成。」

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