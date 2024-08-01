哈瑪斯領袖傳「遭飛彈直接擊殺」！　房間門窗牆壁全毀光

▲哈尼雅長年流亡海外，7月31日在伊朗遭暗殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）31日在伊朗遭暗殺身亡，根據該組織高官說法，他是遭到飛彈「直接」擊中，位於德黑蘭（Tehran）的住處嚴重毀損。

在7月31日的記者會上，哈瑪斯副主席哈雅（Khalil al-Hayya）引述目擊者說法透露，哈尼雅遭飛彈「直接」擊中後喪生，由於飛彈襲擊的關係，他住處的門、窗戶、牆壁都被摧毀。

沙烏地阿拉伯媒體Al Hadath引述消息人士說法報導，哈尼雅是在凌晨2時左右被飛彈殺害。伊朗法斯通訊社（Fars news agency）也指出，哈尼雅當時住在德黑蘭北部一處退伍軍人住所，卻被「來自空中的投擲物」擊殺。

哈尼雅的暗殺細節尚未公布，儘管各方說法都指向飛彈，卻未提及明確的爆炸或轟炸。這讓人想起2022年美軍擊殺蓋達首腦查瓦希里（Ayman al-Zawahri）時使用的「地獄火」（Hellfire），大幅降低了其他傷亡的可能性。儘管當時華府沒證實使用哪個型號，反恐專家一致認為，很可能是高度機密的「R9X地獄火」、又被暱稱為「忍者飛彈」。

Thread Frappes du missile R9X Hellfire (alias #NinjaMissile #FlyingGinsu).



L'AGM-114R-9X est une variante inerte de l'AGM-114 "Hellfire" développée par Lockheed visant à réduire le risque de victimes civiles tout en utilisant des lames escamotables pour maintenir la létalité pic.twitter.com/hFQb8xXvht — Kamel Daoudi — @SentierBattant — Mastodon/Bluesky (@SentierBattant) June 30, 2020

美聯社報導，「地獄火」起初於1980年代被設計為反坦克飛彈，這種精準導引武器，可以安裝在直升機或無人機上，被美國軍方及情報機構用以精準打擊伊拉克、阿富汗、葉門等地目標，大幅降低無辜平民的傷亡。

華府智庫「保衛民主基金會」分析師布羅斯特（Ryan Brobst）說，地獄火造成的破壞程度，「足以摧毀汽車與建築物等大多數目標，同時不會夷平都市街區，造成重大平民傷亡。」