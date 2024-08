哈瑪斯「幕後操盤手」喪命　以色列：擊殺卡桑旅最高指揮官

▲以色列軍方宣稱過去數小時內取得的情資已證實德伊夫的死訊。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列國防軍宣布,以軍7月13日發動針對加薩南部地區的這場空襲,成功擊殺哈瑪斯58歲指揮官德伊夫(Mohammed Deif)。德伊夫領導哈馬斯軍事分支「卡桑旅」已有20多年,也是哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列的幕後策畫者之一,曾躲過以色列多次暗殺,是宛如九命怪貓的神祕人物。

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.