哈瑪斯「幕後操盤手」喪命　以色列：擊殺卡桑旅最高指揮官

▲以色列軍方宣稱過去數小時內取得的情資已證實德伊夫的死訊。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍宣布，以軍7月13日發動針對加薩南部地區的這場空襲，成功擊殺哈瑪斯58歲指揮官德伊夫（Mohammed Deif）。德伊夫領導哈馬斯軍事分支「卡桑旅」已有20多年，也是哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列的幕後策畫者之一，曾躲過以色列多次暗殺，是宛如九命怪貓的神祕人物。

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated. — Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024

以色列時報、耶路撒冷郵報1日報導，以色列軍方宣稱過去數小時內取得的情資已證實德伊夫的死訊。以色列7月13日這場空襲行動攻擊汗尤尼斯地區，目標鎖定哈瑪斯汗尤尼斯旅指揮官薩拉馬（Rafa'a Salameh）在當地的一處大院；隔日，以軍表示薩拉馬喪命，但尚未取得關於德伊夫的消息。

以軍認為，德伊夫當時已經抵達大院的情資高度準確，以軍一接到情報之後就出動戰機，並於數分鐘內完成空襲任務。當建築物遭被戰機開火轟炸時，德伊夫與薩拉馬就在那裡。

İsrail’den yeni suikast

Bu sefer Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif saldırıda hayatını kaybetti



pic.twitter.com/kgdo6DVky5 — Gökhan Kurt (@gokhannnkurt) August 1, 2024

目前哈瑪斯尚未證實或否認德伊夫的死訊。

德伊夫是領導哈馬斯軍事分支卡桑旅（Izz al-Din al-Qassam Brigades）已有20多年，是以色列的頭號通緝犯。他也是哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列的幕後策畫者之一，這場攻擊造成以色列約1200人喪命，另有250人被擄走綁架。

另據BBC整理報導，德伊夫1965年出生於加薩，外號「阿爾·德伊夫」（Al-Deif），擁有加薩伊斯蘭大學生物學學士學位，他是一名神祕人物，大多數時間都待在加薩的地下隧道內，躲避以色列軍隊襲擊，並指揮哈馬斯的行動。

德伊夫被巴勒斯坦人稱為「幕後策劃者」、「智多星」，但在以色列人眼中，他宛如「九命怪貓」，曾躲過7次暗殺，也因此受到許多傷害，失去一隻眼睛。

▼德伊夫是領導哈馬斯軍事分支卡桑旅已有20多年。（圖／翻攝X／@DeshiProfessor_）