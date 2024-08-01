TPASS通勤月票使用破6億人次　19縣市累計832萬人次加值

▲TPASS通勤月票使用已破6億人次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

TPASS通勤月票上路超過1年，全國已有19個縣市上路實施，公路局統計，自通勤月票推出至昨日(7月31日)止，全國累計已有約832.7萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，並累計有約6.2億人次使用通勤月票搭乘各類運具。

另若單看7月份統計，加值購買通勤月票人次部分，7月份全國約有63.8萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，使用月票搭乘公共運輸人次部分，7月份全國約有4523.8萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵370.8萬人次、捷運含輕軌2180.6萬人次、公車含市區公車及公路客運1731.5萬人次，以及其他運具含公共自行車及渡輪240.9萬人次。

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公路局表示，隨著全國各縣市陸續推動及民眾習慣的養成，TPASS通勤月票使用狀況持續呈現穩定，且加值購買及使用月票人次已於113年7月分別突破800萬及6億人次的里程碑。

公路局表示，將持續輔導地方政府推動更多元化的月票方案，另「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動已於113年7月16日抽出幸運得主，並已公布中獎名單，提醒中獎民眾記得於8月30日前上網完成登錄，避免影響權益。