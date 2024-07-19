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大陸 大陸焦點 特派現場

全球首款「江海直達型」LNG船交付　陸「氣化長江」戰略關鍵一步

▲大陸自主研發的全球首款江海直達型14000立方公尺液化天然氣（LNG）加注運輸船交付。（圖／翻攝央視）

▲全球首款江海直達型14000立方公尺液化天然氣（LNG）加注運輸船交付。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船（集團）有限公司自主研發、設計和建造的全球首款江海直達型14000立方公尺液化天然氣（LNG）加注運輸船「淮河能源啓航」號今（19）日完工交付，象徵大陸「氣化長江」戰略朝前邁進一大步。

▲大陸自主研發的全球首款江海直達型14000立方公尺液化天然氣（LNG）加注運輸船交付。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，該船配置滬東中華自主研發且獲得國家專利授權的B型艙LNG圍護系統，這是該系統首次在國內LNG運輸船上實現首台套工程應用，標誌著中國研製並擁有完全自主知識產權的B型艙LNG圍護系統取得重大突破，為世界LNG船關鍵核心裝備建造技術提供了又一「中國方案」。

公開資訊顯示，「淮河能源啓航」號總長130公尺，型寬23.6公尺，型深15公尺，採用雙燃料動力全回轉推進系統，可實現狹窄內河航道的靈活操縱。其獨特的淺吃水設計，可滿足遠洋無限航區設計需要及長江航道極值低水位情況下的適航性，可全年通過南京長江大橋，實現江海直達一站式LNG加注和運輸的雙功能。

▲大陸自主研發的全球首款江海直達型14000立方公尺液化天然氣（LNG）加注運輸船交付。（圖／翻攝央視）

據悉，長江航運以柴油、重油船舶為航行主要動力燃料，相較於以LNG為燃料的船舶，綜合污染排放要高出70%。對此，大陸官方推出「氣化長江」戰略，要以電能及天然氣等新能源或清潔能源動力船舶逐漸替換高污染船舶。

因此，淮河能源啟航號投用後，這艘被稱為長江航道LNG加注服務的水上移動「加氣站」，將加快推進長江流域各類運輸船舶向LNG動力轉型，有望加快長江流域航道運輸綜合污染排放降低70%的目標實現。

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