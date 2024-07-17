全家超商也買得到！台中市TPASS通勤月票新增售票點

▲台中市宣布與全家超商合作販售TPASS通勤月票，未來通勤族可以24小時購票。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市自去年7月推出的TPASS通勤月票，至今已售出近33.6萬張。台中市政府交通局宣布，即日起將在全家便利商店增設公共運輸定期票的購買點，以便民眾購買。

交通局長葉昭甫表示，為了方便民眾購買TPASS通勤月票，特別在台中境內規劃29個區公所、捷運綠線18個車站、台鐵23個車站及2處客運場站皆可就近購買。此外，持Supercard超級悠遊卡的民眾也能使用手機下載悠遊付APP透過手機加值及購買，其中於29個區公所及台中捷運18站更可享有一站式服務。

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葉昭甫指出，即日起台中市民持悠遊卡即可就近到全家便利超商購買享有市民優惠價格的TPASS方案，對於長期使用的民眾來說，到便利商店可快速完成續購作業，且服務全年無休，不受營業時間影響，購買TPASS更方便。

葉昭甫進一步說明，台中市推出通勤月票以來，公共運輸的運量穩定成長，尤其在捷運及台鐵的軌道運輸運量上更是顯著，成長超過30%。

交通局提醒，民眾購買定期票後30日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，完成開卡啟用，公共自行車暫時不提供啟用功能，於捷運站及台鐵車站開卡啟用時，務必走TPASS專用通道進站，以避免誤扣，籲請民眾留意。