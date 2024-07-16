TPASS周年送「最高1.5萬元乘車金」！中獎名單出爐　明發送簡訊

▲交通部公路局舉辦「TPASS慶週年 乘車金大放送」，今抽出中獎名單。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

TPASS通勤月票上路迄今已滿一年，交通部公路局舉辦「TPASS慶週年 乘車金大放送」，TPASS使用民眾最高可獲得1.5萬元乘車金，共有10.5萬人登陸參加抽獎，中獎名單今出爐，公路局表示，明天(17日)起可至活動網站查詢中獎資訊，並會發送中獎簡訊通知。

公路局表示，此次抽取獎項共有「新客獎」、「熟客獎」、「鐵粉獎」及「加碼獎」等4個獎別，總共有1436個中獎機會，其中「新客獎」、「熟客獎」、「鐵粉獎」獲獎民眾可獲得最高1萬5000元TPASS乘車金，「加碼獎」則分別由17個TPASS合作單位包括各縣市政府、運輸業者、票證公司及驗票機廠商響應提供。

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根據統計，這次參加登陸抽獎活動共有10萬5410人，約占TPASS使用人數16.5%，其中符合新客獎資格占31%、熟客獎資格占23%、鐵粉獎資格占46%，登錄抽獎人數相當踴躍。公路局今舉辦公開抽獎，邀第三方公證律師全程見證及加碼獎響應單位來共同參與，抽獎規則採隨機公平的程式語言及「不重複中獎」機制設計。

▲交通部公路局舉辦「TPASS慶週年 乘車金大放送」，今抽出中獎名單。（圖／公路局提供）

公路局表示，抽獎結果將於公路局官網活動網站公告，並自明(17)日起以111政府專屬短碼簡訊平台發送中獎簡訊通知，民眾可至活動網站查詢中獎資訊及填寫兌獎資料，幸運得主需於113年8月30日前完成兌獎資料登錄，若逾期未登錄則視為自動放棄中獎資格。

另獎項將由該局委託執行單位每周以郵寄方式寄送，7月17日起開始寄送「加碼獎」、113年8月23日起寄送「新客獎」、「熟客獎」及「鐵粉獎」，最遲於9月30日前完成寄送。

公路局表示，目前也正在規劃TPASS 2.0方案，希望好的政策可以持續精進，照顧多元旅運需求及嘉惠更多民眾，共同創造公共運輸的里程碑。