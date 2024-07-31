創意私房全台17縣市淪陷！5公務員+3警買片　2狼師偷拍最可怕

▲刑事局逮捕創意私房論壇在台帳房張男、朱男。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台中地檢署指揮刑事局科技犯罪防制中心、偵查第九大隊偵辦創意私房論壇及SCP偷拍兒少性影片案如滾雪球般越捲越大，行動逮捕傳喚拍攝兒少性愛偷拍影片及購買者總計447人到案；全台除了金馬澎離島及花蓮、嘉義市外，其他17個縣市全部淪陷，這些嗜拍兒少性愛影片的戀童癖色狼、收藏者都隱身在你我生活周遭，且2名被拘提的偷拍者，居然是新北市中和區某補習班蘇姓負責人和台北市某公立國小陳姓老師。

另外檢警掃蕩行動中，購買兒少性愛私密影片觀賞的還有5名各縣市公所、環保局清潔隊的基層公務員，以及3名基層警員，其中包含一名任職台北市警局的外勤警員。

刑事局指出，偷拍、誘騙未成年少女拍攝裸露、性愛影片及裙底、如廁窺淫影像都是嚴重觸法行為，沒有消費需求，就不會有偷拍惡狼大量產製這類令人觸目驚心的兒少性影像。





加上被公布職業的涉嫌人包含老師和警察，專案小組語重心長指出，教師是每天工作都可以接觸在學男女學生的職業，更是學生品操和課業的學習對象，警察則是執法者，更不可以知法犯法，台中地檢這次進行全國性的兒少性愛偷拍影片拍攝者、購買者大掃蕩，就是要端正社會風氣，「沒有買賣、就沒有兒少性剝削影片的產製」，檢警強調溯源掃蕩行動並未就此結束。



►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉 駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」 被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光 可鏘到「身體對折」成夜店新寵

