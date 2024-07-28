　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

卓榮泰花蓮視察！要求依規劃積極搶通　提供更安全交通運輸

▲▼卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院長卓榮泰27日分別前往花蓮台9線164.2K邊坡災點附近及台鐵崇德車站視察。卓榮泰表示，一條安全的鐵、公路是花蓮鄉親長期以來的需求與期盼，請相關工程同仁以安全為上，依據預定時程積極搶通，並儘速告知地方鄉親預計搶通的時間點，也請台鐵公司有效發揮邊坡告警系統功能，輔以人力支援，以確保鐵道運輸的雙重安全。

卓榮泰抵達台9線164.2K邊坡災點附近後，首先聽取交通部公路局東區養護工程分局林文雄分局長簡報說明災情現況及搶通情形，並於致詞時表示，從簡報資料可知，目前台9線沿線及中橫公路台8線天祥至太魯閣路段有多處坍塌，他剛才一路驅車過來，看到許多工程同仁在現場清理路樹、落石，警察同仁協助交通管制，由於部分地區仍有短陣雨，請所有工作同仁務必提高警覺，以安全為第一要務。

▲▼卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

卓榮泰說，他原先規劃26日搭乘火車前來花蓮視察，但花蓮部分鐵路路段遭颱風侵襲而受阻，因此未能在第一時間前來與花蓮鄉親一起面對天災，內心感到非常不安，已於25日致電聯繫花蓮縣徐榛蔚縣長，瞭解花蓮救災急需協助事項，徐縣長則提出希望中央能夠積極協助搶通當地鐵、公路、恢復電力等需求。也特別感謝縣府同仁及花蓮縣秀林鄉王玫瑰鄉長在第一線協助防救災的努力與辛苦。

▲▼卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

卓榮泰強調，一條安全的鐵、公路是花蓮鄉親長期以來的需求與期盼，但面對地震與風災接踵而來，破壞東路運輸系統，政府應澈底思考如何強化交通運輸韌性，以因應極端氣候的挑戰。為協助花蓮鄉親交通運輸需求，交通部已緊急調度新臺馬輪投入海路疏運，請相關工程同仁依據預定時程積極搶通台30線坍方路段及鐵路，讓花蓮鄉親有一條平安回家的道路。

▲▼卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

卓院長指出，政府已啟動各項災害救助事項，包括全台家戶如淹水深度超過50公分以上，除地方政府原有補助外，中央會再加碼補助每戶2萬元；至於中低收入戶部分，中央也會加碼補助。此外，針對農損救助部分，政府已拍板決定提供農業天然災害低利貸款半年免息，要讓農民朋友安心。卓院長強調，政府會秉持「從寬、從速、從簡」原則認定農損災害，並籌措相關經費與財源，讓所有農業救助金迅速到位。

▲▼卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

卓榮泰視察芋頭農作災損情形。

卓榮泰說，繼日前賴清德總統與他和鄭麗君副院長分別前往南部和東部勘災後，今日他們三人依舊兵分三路，分別前往屏東、花蓮、彰化、南投等地視察地方災情，瞭解地方救災需求。卓院長請地方政府及民意代表適時反映地方需求，中央災害應變中心仍持續開設中，有任何救災設備或人力支援需求，中央都會全力提供。卓院長也感謝國軍弟兄在漢光演習提前宣布結束後，全員投入救災行列，中央一定會與所有受災民眾共度難關。

▲▼卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

隨後，卓榮泰前往台鐵崇德車站視察台鐵和仁至崇德間路段災損情形，並聽取台鐵公司杜微董事長簡報說明。卓院長致詞時表示，依據簡報資料，目前西部鐵路南靖=後壁間路段，以及東部鐵路和仁站南端（K48+600）、和仁=崇德間路段、崇德站北端（K56+650、K56+820）等處仍在搶修中，軌道不僅遭土石流淹沒，北迴線（和仁=崇德間）K53+800小清水溪橋，西正線橋梁也遭沖毀，重建修復需要一段較長的時間。

▲▼卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

卓榮泰說，政府一定會妥適規劃，百分之百全力衝刺，提供花蓮鄉親一條更安全回家的鐵道與公路運輸服務。

卓榮泰說，這是一場人與自然間的搏鬥，相信在大家齊心協力下，定能克服上天所給予的重大考驗，請相關單位以安全為最優先考量積極搶通，並儘速告知地方鄉親預計搶通的時間點，讓大家能夠安心。此外，也請臺鐵公司有效發揮邊坡告警系統功能，輔以人力支援，以確保鐵道運輸的雙重安全。

卓榮泰表示，行政院政務委員兼公共工程委員會陳金德主委正在宜蘭縣勘災，而工程會也已開立專案，請地方政府利用開口契約進行搶修、搶險，並視個案啟動緊急採購措施，全力協助災後復原工作。

卓榮泰說，他會再擇適當時間搭乘火車前來花蓮，以具體行動告訴花蓮鄉親，政府一定會妥適規劃，百分之百全力衝刺，提供花蓮鄉親一條更安全回家的鐵道與公路運輸服務。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
「台灣很強」奧運卻沒1項目！　全場點頭：第2名看不到車尾燈
遭嗆「拿Energy公關票就不要發文」！　謝京穎淚眼發聲
快訊／台中20多歲女7樓墜落！砸中轎車　宣告不治
快訊／斗六媽祖廟大火！　濃煙直衝天際
永山龍樹落敗！拒絕離場、不握手　遭觀眾噓爆
趁火打劫！高雄拖吊喊價「泡水車1萬起」　哄抬最高罰2500萬
震撼彈！小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙　新角色曝光
地層下陷180cm！　28棟透天別墅住戶緊急撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳亭妃爭取減免農漁民國有地、台糖租金　補助店家生財工具

台南市畜牧業受凱米颱風災損　7月28日至8月6日受理現金救助申請

2024大內酪梨節產業文化活動　「幸福哈酪」熱鬧登場！

台南場館受損最嚴重在這裡　空中飛人協助風災善後水道博物館迅速復原開館

卓榮泰花蓮視察！要求依規劃積極搶通　提供更安全交通運輸

快訊／凌晨土石流淹沒軌道！台鐵「和平=崇德」不通　估8／3恢復

已達停班停課標準！花蓮2地區明放颱風假

寶光媽回祖廟樂成宮迎媽祖　起駕北上參與時輪大法會

金門機場大廳被塞爆！500人回不了台灣　跟工作人員爆衝突

李四川「高雄加油」釣出打臉文　柯學先生：7／10信義區才淹大水

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

華航下跪（有剪過）

奧運開幕最糗出包！　全球直播「五環旗掛反」

陳亭妃爭取減免農漁民國有地、台糖租金　補助店家生財工具

台南市畜牧業受凱米颱風災損　7月28日至8月6日受理現金救助申請

2024大內酪梨節產業文化活動　「幸福哈酪」熱鬧登場！

台南場館受損最嚴重在這裡　空中飛人協助風災善後水道博物館迅速復原開館

卓榮泰花蓮視察！要求依規劃積極搶通　提供更安全交通運輸

快訊／凌晨土石流淹沒軌道！台鐵「和平=崇德」不通　估8／3恢復

已達停班停課標準！花蓮2地區明放颱風假

寶光媽回祖廟樂成宮迎媽祖　起駕北上參與時輪大法會

金門機場大廳被塞爆！500人回不了台灣　跟工作人員爆衝突

李四川「高雄加油」釣出打臉文　柯學先生：7／10信義區才淹大水

遺贈稅課徵級距金額　明年有望調整

新竹人怨「台積電員工奧客多」！網點1特質：本來就怪怪的

美日今將召開「外交國防2+2會談」　南韓防長出訪東京

大谷翔平開轟「擊球狀態最好」　球隊被逆轉很沮喪

快訊／國軍無法休息！漢光演習轉救災　颱風剛走今早共機又來12架

顏寬恒遭重判「不敢祭黨紀」？　朱立倫：不需要綠營指指點點

陳亭妃爭取減免農漁民國有地、台糖租金　補助店家生財工具

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕！盼成消費者最佳休閒場所

戴資穎生涯最後一舞！　與泰國依瑟儂交手時間出爐

愈挫愈勇！台積電股民破141萬穩居人氣王　00940受益人終止連8跌

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

花蓮2地區明停班停課！

金門機場大廳被塞爆！500人回不了台

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

李四川PO高雄加油　柯學先生：7/10才淹水

威天宮慶關公生　「一指定江山」銅像亮相

凱米災後重建台電台南及新營區處力拚已近全復電

寶光媽回祖廟樂成宮迎媽祖　起駕北上參與時輪大法會

台南首度於百貨公司辦理AI機器人活動

即／沙鹿驚見天坑！預拌車灌漿也栽進洞裡

即／高雄明改全面停班停課！

凱米颱風過境原水濁度恐飆升　環保局加強把關

凱米颱風尾發威　台東馬路變河流

花蓮視察交通災害　卓榮泰承諾更安全交通運輸

更多熱門

相關新聞

凱米重創台南　農、漁、畜牧損失逾2億3千萬

凱米重創台南　農、漁、畜牧損失逾2億3千萬

凱米颱風雖已遠離台灣， 但帶來的豪雨也為各地帶來淹水災情，台南市政府農業局指出，農作物、漁業養殖物皆受損嚴重，損失金額分別為5014萬6000元、2627萬2000元，畜產申報災損金額粗估8004萬7930元、設備損失7528萬7425元，共計約損失2億3千萬。

女兒牆砸死護理師！頂樓確認是違建

女兒牆砸死護理師！頂樓確認是違建

加州野火燒掉3.6個台北　宣布緊急狀態

加州野火燒掉3.6個台北　宣布緊急狀態

台鐵和仁=崇德又有土石流淹軌道　延至8／3單線通車

台鐵和仁=崇德又有土石流淹軌道　延至8／3單線通車

海運因颱風連4天停航　空運火力全開「今投入逾300架次」

海運因颱風連4天停航　空運火力全開「今投入逾300架次」

關鍵字：

視察交通災害卓榮泰規劃搶通安全交通運輸

讀者迴響

熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

明「全台下2天」　雨最大地區曝

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

旅客金門機場拿椅子砸櫃台！1地勤傷

花蓮2地區明停班停課！

還有颱風？　最新預測曝

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

楊勇緯巴黎奧運惜無緣獎牌！　難過留「8字」離場

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

更多

最夯影音

更多

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面