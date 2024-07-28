卓榮泰花蓮視察！要求依規劃積極搶通　提供更安全交通運輸

▲卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院長卓榮泰27日分別前往花蓮台9線164.2K邊坡災點附近及台鐵崇德車站視察。卓榮泰表示，一條安全的鐵、公路是花蓮鄉親長期以來的需求與期盼，請相關工程同仁以安全為上，依據預定時程積極搶通，並儘速告知地方鄉親預計搶通的時間點，也請台鐵公司有效發揮邊坡告警系統功能，輔以人力支援，以確保鐵道運輸的雙重安全。

卓榮泰抵達台9線164.2K邊坡災點附近後，首先聽取交通部公路局東區養護工程分局林文雄分局長簡報說明災情現況及搶通情形，並於致詞時表示，從簡報資料可知，目前台9線沿線及中橫公路台8線天祥至太魯閣路段有多處坍塌，他剛才一路驅車過來，看到許多工程同仁在現場清理路樹、落石，警察同仁協助交通管制，由於部分地區仍有短陣雨，請所有工作同仁務必提高警覺，以安全為第一要務。

卓榮泰說，他原先規劃26日搭乘火車前來花蓮視察，但花蓮部分鐵路路段遭颱風侵襲而受阻，因此未能在第一時間前來與花蓮鄉親一起面對天災，內心感到非常不安，已於25日致電聯繫花蓮縣徐榛蔚縣長，瞭解花蓮救災急需協助事項，徐縣長則提出希望中央能夠積極協助搶通當地鐵、公路、恢復電力等需求。也特別感謝縣府同仁及花蓮縣秀林鄉王玫瑰鄉長在第一線協助防救災的努力與辛苦。

卓榮泰強調，一條安全的鐵、公路是花蓮鄉親長期以來的需求與期盼，但面對地震與風災接踵而來，破壞東路運輸系統，政府應澈底思考如何強化交通運輸韌性，以因應極端氣候的挑戰。為協助花蓮鄉親交通運輸需求，交通部已緊急調度新臺馬輪投入海路疏運，請相關工程同仁依據預定時程積極搶通台30線坍方路段及鐵路，讓花蓮鄉親有一條平安回家的道路。

卓院長指出，政府已啟動各項災害救助事項，包括全台家戶如淹水深度超過50公分以上，除地方政府原有補助外，中央會再加碼補助每戶2萬元；至於中低收入戶部分，中央也會加碼補助。此外，針對農損救助部分，政府已拍板決定提供農業天然災害低利貸款半年免息，要讓農民朋友安心。卓院長強調，政府會秉持「從寬、從速、從簡」原則認定農損災害，並籌措相關經費與財源，讓所有農業救助金迅速到位。

▲卓榮泰視察芋頭農作災損情形。

卓榮泰說，繼日前賴清德總統與他和鄭麗君副院長分別前往南部和東部勘災後，今日他們三人依舊兵分三路，分別前往屏東、花蓮、彰化、南投等地視察地方災情，瞭解地方救災需求。卓院長請地方政府及民意代表適時反映地方需求，中央災害應變中心仍持續開設中，有任何救災設備或人力支援需求，中央都會全力提供。卓院長也感謝國軍弟兄在漢光演習提前宣布結束後，全員投入救災行列，中央一定會與所有受災民眾共度難關。

隨後，卓榮泰前往台鐵崇德車站視察台鐵和仁至崇德間路段災損情形，並聽取台鐵公司杜微董事長簡報說明。卓院長致詞時表示，依據簡報資料，目前西部鐵路南靖=後壁間路段，以及東部鐵路和仁站南端（K48+600）、和仁=崇德間路段、崇德站北端（K56+650、K56+820）等處仍在搶修中，軌道不僅遭土石流淹沒，北迴線（和仁=崇德間）K53+800小清水溪橋，西正線橋梁也遭沖毀，重建修復需要一段較長的時間。

▲卓榮泰說，政府一定會妥適規劃，百分之百全力衝刺，提供花蓮鄉親一條更安全回家的鐵道與公路運輸服務。

卓榮泰說，這是一場人與自然間的搏鬥，相信在大家齊心協力下，定能克服上天所給予的重大考驗，請相關單位以安全為最優先考量積極搶通，並儘速告知地方鄉親預計搶通的時間點，讓大家能夠安心。此外，也請臺鐵公司有效發揮邊坡告警系統功能，輔以人力支援，以確保鐵道運輸的雙重安全。

卓榮泰表示，行政院政務委員兼公共工程委員會陳金德主委正在宜蘭縣勘災，而工程會也已開立專案，請地方政府利用開口契約進行搶修、搶險，並視個案啟動緊急採購措施，全力協助災後復原工作。

卓榮泰說，他會再擇適當時間搭乘火車前來花蓮，以具體行動告訴花蓮鄉親，政府一定會妥適規劃，百分之百全力衝刺，提供花蓮鄉親一條更安全回家的鐵道與公路運輸服務。