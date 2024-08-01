鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

▲中寮石龍宮大火，宮內設備幾乎付之一炬，但供奉的土地公神像，竟毫髮無傷。（圖／翻攝自臉書／吳常源）

圖文／CTWANT

有「泡麵土地公」之稱的南投中寮石龍宮，今（1）日凌晨2時18分發生火警，整間廟全面燃燒。而隨著農曆七月將至，全台有3間廟宇在一個月內接連遇祝融，包括台東市太平溪畔的「東海龍門天聖宮」、雲林斗六「新興宮」，以及南投中寮石龍宮。對此，民俗專家廖大乙表示有3個可能原因，加上今年是甲辰龍年，天干屬木，特別容易引發火光之災。

民俗專家廖大乙接受《三立新聞網》訪問時表示，廟宇遭遇祝融之災，可能原因有3個，第一是管理主事者的所做所為，與神明悖離；第二就是是廟宇舊了，神明想要翻新；第三則是神明洩漏天機太多，被上天調回天庭「管訓」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，今年是甲辰龍年，天干屬木，木的代表色如青綠，因此又叫「青龍年」，特別容易引起火光等災禍，尤其在農曆下半年，容易因乾柴烈火致災，提醒民眾要小心火燭。

從農曆六月開始，全台連燒3間廟，包括7月12日凌晨，供奉開基媽祖的台東「東海龍門天聖宮」，在六月初六「天貺節」開天門法會結束後，大殿突然起火，幸好開基媽祖毫髮無傷；以及7月28日，雲林斗六知名的媽祖廟「新興宮」，3樓竄出濃煙延燒，許多神尊漢寶器也被波及，再過3天就是農曆七月，未料南投中寮石龍宮也傳出火警意外。

▲第一起是7月12日台東天聖宮發生火警，開基媽祖完好無損。（圖／翻攝自「台東東海龍門天聖宮-東海媽」臉書）

▲雲林「斗六媽」新興宮7月28日竄出火煙，3樓神像受損。（圖／翻攝畫面）

根據石龍宮主委吳常源無奈在臉書發文寫下，「石龍宮真的燒了，人一切平安，感謝大家關心，人在忙，別再打電話了，再次感謝大家關心」。據了解，石龍宮1日凌晨因不明原因發生大火，現場幾乎全面燃燒，包括蠟燭、發財金和桌子等全燒起來，當地警消獲報後，出動9車、16名警消和6義消前往打火，火勢於凌晨2點52分被撲滅，無人員傷亡，至於財損和大火發生原因，仍有待相關單位來釐清。

延伸閱讀

▸ 剛結婚就包養小三…10年不回家突命危！ 妻火速拔管放棄治療

▸ 揪甘心！小姊妹2人「只買1顆肉圓」 老闆1暖舉被讚爆：用新台幣下架它

▸ 面試提早到遭取消資格「連門都沒進」 她傻眼問錯了嗎？內行揭潛規則