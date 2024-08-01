　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

▲▼ 。（圖／）

▲中寮石龍宮大火，宮內設備幾乎付之一炬，但供奉的土地公神像，竟毫髮無傷。（圖／翻攝自臉書／吳常源）

圖文／CTWANT

有「泡麵土地公」之稱的南投中寮石龍宮，今（1）日凌晨2時18分發生火警，整間廟全面燃燒。而隨著農曆七月將至，全台有3間廟宇在一個月內接連遇祝融，包括台東市太平溪畔的「東海龍門天聖宮」、雲林斗六「新興宮」，以及南投中寮石龍宮。對此，民俗專家廖大乙表示有3個可能原因，加上今年是甲辰龍年，天干屬木，特別容易引發火光之災。

民俗專家廖大乙接受《三立新聞網》訪問時表示，廟宇遭遇祝融之災，可能原因有3個，第一是管理主事者的所做所為，與神明悖離；第二就是是廟宇舊了，神明想要翻新；第三則是神明洩漏天機太多，被上天調回天庭「管訓」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，今年是甲辰龍年，天干屬木，木的代表色如青綠，因此又叫「青龍年」，特別容易引起火光等災禍，尤其在農曆下半年，容易因乾柴烈火致災，提醒民眾要小心火燭。

從農曆六月開始，全台連燒3間廟，包括7月12日凌晨，供奉開基媽祖的台東「東海龍門天聖宮」，在六月初六「天貺節」開天門法會結束後，大殿突然起火，幸好開基媽祖毫髮無傷；以及7月28日，雲林斗六知名的媽祖廟「新興宮」，3樓竄出濃煙延燒，許多神尊漢寶器也被波及，再過3天就是農曆七月，未料南投中寮石龍宮也傳出火警意外。

▲▼ 。（圖／）

▲第一起是7月12日台東天聖宮發生火警，開基媽祖完好無損。（圖／翻攝自「台東東海龍門天聖宮-東海媽」臉書）

▲▼ 。（圖／）

▲雲林「斗六媽」新興宮7月28日竄出火煙，3樓神像受損。（圖／翻攝畫面）

根據石龍宮主委吳常源無奈在臉書發文寫下，「石龍宮真的燒了，人一切平安，感謝大家關心，人在忙，別再打電話了，再次感謝大家關心」。據了解，石龍宮1日凌晨因不明原因發生大火，現場幾乎全面燃燒，包括蠟燭、發財金和桌子等全燒起來，當地警消獲報後，出動9車、16名警消和6義消前往打火，火勢於凌晨2點52分被撲滅，無人員傷亡，至於財損和大火發生原因，仍有待相關單位來釐清。

延伸閱讀
剛結婚就包養小三…10年不回家突命危！　妻火速拔管放棄治療
揪甘心！小姊妹2人「只買1顆肉圓」　老闆1暖舉被讚爆：用新台幣下架它
面試提早到遭取消資格「連門都沒進」　她傻眼問錯了嗎？內行揭潛規則

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
踩斷「中國球王」球拍將面臨什麼？　北京律師：恐被奧委會處罰
獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人
中國「最美競走女選手」楊家玉奪金！
快訊／陳修將已落跑63天！　檢發通緝令
女高中生夏令營溺斃　父怒控沒人做CPR
大貨車勾電線扯斷電桿　嘉義36歲師騎車慘遭砸死
快訊／19歲李彩綺連發4支10分箭　個人射箭賽止步64強
年齡不是問題！周天成笑：隔壁棚還有60幾歲的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

她「長期胸悶」懷疑罹癌！就醫才知被「1生活習慣」害慘

牙齒長鼻孔裡！8歲男童「門牙缺1顆」講話漏風　醫出招校正回歸

去年國旅破2億人次創新高　出國恢復疫情前7成「每人消費6萬元」

「離職超強1招」退LINE群組　萬人驚呆：我都直接被踢出

12星座8月運勢出爐！處女微笑收割成果　天蠍喜遇良緣

高雄要開新航線了！今年增日本岡山明年北海道　網嗨：終於等到

微波3分即能享用！台菜餐廳推出3款常溫即食粥 還有糙米芋仔口味

找到真愛！8月「受紅鸞星眷顧」桃花運爆棚TOP3星座

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

她「長期胸悶」懷疑罹癌！就醫才知被「1生活習慣」害慘

牙齒長鼻孔裡！8歲男童「門牙缺1顆」講話漏風　醫出招校正回歸

去年國旅破2億人次創新高　出國恢復疫情前7成「每人消費6萬元」

「離職超強1招」退LINE群組　萬人驚呆：我都直接被踢出

12星座8月運勢出爐！處女微笑收割成果　天蠍喜遇良緣

高雄要開新航線了！今年增日本岡山明年北海道　網嗨：終於等到

微波3分即能享用！台菜餐廳推出3款常溫即食粥 還有糙米芋仔口味

找到真愛！8月「受紅鸞星眷顧」桃花運爆棚TOP3星座

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

土耳其射擊大叔起底是貓奴　「眼神充滿愛看貓」反差畫面曝光

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

第36屆奇美藝術獎頒獎　扶植青年學子勇敢逐夢

靈鷲山水陸空大法會8／7桃園巨蛋登場　張善政：沉澱洗滌心靈

蔡凡熙直球告白被打槍！　跟陳庭妮闖「嬰靈鬼醫院」出意外了

明15縣市進烤箱「高溫警示」！午後雷雨炸台北　下周雨區擴大

外送員送餐竟被保全「鎖腳」！目擊者怒轟：把人當狗拴

共894戶！新北下半年6社宅招租　中和、新店都有

身在巴黎奧運心繫受災故鄉　甘家葳為信義鄉奮戰惜敗仍獲鄉親喝采

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

生活熱門新聞

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

高血壓注意了　經典小吃一碗鈉含量就爆

4所大學「明起永遠下課」！898名學生已安置他校

上屆2金4銀6銅「台灣剩哪些能奪牌？」　PTT狂呼

Joeman談大麻風波片「做1事」　大票怒批噁

最美檢察官曬豐胸美照　「我很滿意」

偷用氣象武器30分鐘？氣象署雷達捕捉「台灣領域展開」

南霸天人氣女神「官宣」拿mic男　男主角說話了

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

24小時超商唱空城！大夜店員道歉啟事爆熱議

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

更多熱門

相關新聞

天天喝「綠拿鐵+優格」！她3個月後慘洗腎

天天喝「綠拿鐵+優格」！她3個月後慘洗腎

現代人注重健康，但有時飲食不均衡、壓力等，都會造成便秘。腎臟科醫師洪永祥就表示，曾遇過一名長期飽受便秘所苦的女患者，她發現喝綠拿鐵加優格能使排便更順暢，於是天天飲用，不料3個月後，整個人變得很疲倦，經檢查發現，她的腎功能嚴重衰退，需要洗腎。

記得儲水！新北及桃園8區8／12上午8時起停水

記得儲水！新北及桃園8區8／12上午8時起停水

禿頭有救了？科學家發現「1糖液」有生髮奇效

禿頭有救了？科學家發現「1糖液」有生髮奇效

狂粉40年親赴7屆奧運　花33萬買門票

狂粉40年親赴7屆奧運　花33萬買門票

小姊妹2人「只買1顆肉圓」！老闆1暖舉萬人讚爆

小姊妹2人「只買1顆肉圓」！老闆1暖舉萬人讚爆

關鍵字：

廖大乙火災周刊王

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面