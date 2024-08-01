天天喝「綠拿鐵+優格」！她3個月後慘洗腎　醫示警1族群當心

▲綠拿鐵具有豐富的膳食纖維。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

現代人注重健康，但有時飲食不均衡、壓力等，都會造成便秘。腎臟科醫師洪永祥就表示，曾遇過一名長期飽受便秘所苦的女患者，她發現喝綠拿鐵加優格能使排便更順暢，於是天天飲用，不料3個月後，整個人變得很疲倦，經檢查發現，她的腎功能嚴重衰退，需要洗腎。

洪永祥在《醫師好辣》節目中表示，這名50歲女子長期飽受便秘所苦，經常得靠軟便劑才能排便，但他卻無法開藥給她，因為對方已在腸胃科拿過同樣的藥物，有重複用藥的問題。

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洪永祥表示，醫師一般會建議晚上服用兩顆軟便劑，但女子透露，自己需要吃到5顆才有效。洪醫師就勸她，服用如此高劑量，除了會對心理、生理產生依賴外，腸黏膜也會受傷，若仍想服用，只能自費。

▲洪永祥表示，該名女患者因有嚴重便秘情況，要吃5顆軟便劑才有效。（圖／翻攝自醫師好辣YT）

不過這名女子3個月後再回診時向洪永祥表示，可以不用再開立軟便劑，原因是她找到更好的方法，就是綠拿鐵加優格，這段時間她每天飲用，排便順暢無比；但奇怪的是，她整個人變得極度疲倦，小便也出現泡泡尿。

據洪永祥解釋，綠拿鐵搭配優格是很好的促排便組合，同時含深綠色蔬菜、堅果、橄欖油等健康食材，能攝取到豐富的膳食纖維、不飽和脂肪酸、益生菌及水分，可說聚集了許多保衛腸胃的元素。

由於這名女患者因為有腎臟病，在飲食上需限蛋白、限磷和限鉀，而綠拿鐵的蔬菜含高鉀，堅果含高磷，等同攝入大量高磷、高鉀食物，導致腎功能衰退，最後女子必須洗腎治療。他也呼籲，腎友務必遵守腎臟病的飲食原則，應避免飲用綠拿鐵增加健康風險。

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