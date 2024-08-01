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才喊遺產全留給管家！愛馬仕繼承人驚爆「4249億股票」憑空消失

愛馬仕傳人普伊奇傳出要「收養」家中的男管家，並將3400億台幣的身家交由對方繼承，沒想到如今這筆財產卻意外憑空消失，讓外界霧裡看花。（圖／翻攝自X、路透社）

▲愛馬仕第5代富豪普伊奇，聲稱他的股票消失不見，讓外界霧裡看花。（圖／翻攝自X、路透社）

圖文／CTWANT

法國精品愛馬仕（Hermès）第5代傳人、現年81歲的普伊奇（Nicolas Puech）去年年底曾傳出，要將「百億歐元（約新台幣3400億元）的身家」全部交由家中的51歲男管家繼承，且普伊奇還打算要「收養」對方，消息一出震驚外界。如今此事卻出現意外轉折，普伊奇聲稱，他所持有的600萬股愛馬仕股份竟「憑空消失」。

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》等外媒報導，愛馬仕集團最大股東普伊奇近日告上法院，指名下價值120億歐元（約新台幣4249億元）的愛馬仕股票不翼而飛，並控訴昔日幫他打理資金的財務顧問弗雷蒙德（Eric Freymond）非法竊取財務。

今年7月份，日內瓦法院裁定結果出爐，認為沒有任何證據足以顯示，該名財務顧問對普伊奇的資產管理不當，而普伊奇也無法舉證自己遭到對方欺騙，因此駁回了這項指控，上千萬的股票去向至今仍成謎。

事實上，膝下無子的愛馬仕繼承人普伊奇去年傳出，正在委託律師辦理「收養手續」，而收養對象就是幫忙他打理家中事務的51歲摩洛哥籍男管家，若2人順利成為名義上的父子關係，意味著未來普伊奇逝世後，男管家將可繼承其高達約100億歐元（約新台幣3400億元）的遺產。

據悉，該員工起初只是一名園丁，隨著他逐漸獲得普伊奇信任後，開始幫忙打理家中大小事，由於疫情期間促使2人關係更緊密，男管家對於普伊奇而言早已是跨越血緣關係的家人，如今財產離奇消失，恐讓男管家扼腕煮熟的鴨子飛了。

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