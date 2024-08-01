12星座8月運勢出爐！處女微笑收割成果　天蠍喜遇良緣

▲塔羅牌老師艾菲爾表示，2024年8月的星象充滿了變動與機會。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

時序已進入8月份，塔羅牌老師艾菲爾表示，2024年8月的星象充滿了變動與機會。透過正確的調整和積極的心態，我們能夠在這段時間裡獲得成長和收穫。讓我們迎接這個充滿星象影響的月份，努力在生活的各個方面取得突破。

●牡羊座

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牡羊寶寶的8月看起來會是個讓你有點失望的時期。會覺得所做的一切最終都朝著與你預期不同的方向發展，而不得不多次修正路線。你可能會陷入這樣的境地：你的善意不被接受，你的建議被告知是不必要的，看來有必要保持安靜，而不是做點什麼。花更少的時間與他人互動，花更多的時間為自己。如果你幹預，就會導致不好的結果，所以如果你從一開始就不干預，就不會發生任何事情。即使你表現得有點被動，也比產生負面後果好。對於喜歡外出的人來說這可能是一個挑戰，但有時退回到自己的世界並花一些時間做白日夢可能是個好主意。

●金牛座

8月對金牛寶寶來說，似乎是上半年的疲憊開始顯現的時刻。要適當休息，你無法長時間保持專注或緊張，如果這是一場耐力比賽，你幾乎肯定會失敗。相反，可以說，你在競爭中的運氣本身就不太好，最終會在工作或愛情中表現出如此軟弱，沒有人接受你。讓我們在這個月遠離與他人的競爭，花點時間面對自己。努力改進缺點。另外，盡量更加註意自己的健康。很可能會發生一件事情，讓你毫無根據的對自己的信心崩潰。負面因素可能會增加，例如你不擅長的事情增多，或是你以前喜歡的事情被歸類為不喜歡的事情。即使你試圖修復它們，似乎也很困難。

●雙子座

8月的雙子寶寶，很可能會得到與自己的努力相稱的結果。再一點點，再一點點，即使你已經接近極限，都不要放棄再做最後一次嘗試。你將能夠取得巨大的成果並體驗到滿足感和成長感。本月最重要的是不要樹敵。最好不要固執，不要說不必要的話，或做任何可能讓別人感覺不好的事情。這段時間你結下的敵人或對你印像不好的人可能會導致長期關係不好。盡量避免主動接近他們，因為你可能最終會妨礙他們。你可能會發現自己不擅長細節工作。如果你覺得自己不擅長需要計算或手動靈巧的情況，那就把它留給別人吧。重要的是不要嘗試自己清理所有東西。

●巨蟹座

8月的巨蟹寶寶處於心靈平靜的時期。你看起來很能處理好自己的事情，也很關心別人。能夠提供建議並表現出善意。你可以慢慢地環顧四周，這樣你就不會陷入困境。即使出現問題，你也能冷靜地憑藉自己的力量解決。注意對方的臉部表情和言語，並在某些事情看起來哪怕有一點點不對勁時就退後一步。財運似乎正從下降中上升。從8月初開始，看來只要再忍住一段時間，避免大量購買，只購買真正需要的必需品。

●獅子座

獅子寶寶的8月可能會處於快樂和痛苦參半的狀況，沒有必要害怕改變，也沒有必要將維持現狀視為你沒有成長的負面訊號。即使一遍又一遍地做同樣的事情，它實際上會增加你的經驗和知識，因此最好設想一個可以運用這些知識的未來。當然，改變並不總是變得更好，但出乎意料的是，當你處於緊要關頭時，你的力量就展現出來了。或者也許有人會伸出援手來拯救你。因此，每天都要小心，這樣你們的關係才不會惡化。

●處女座

對於處女寶寶來說，8月很可能是個結果收割的月份，無論一路上發生什麼事。即使準備考試的過程沒有按計劃進行，你也可能會意外地達到目標，結果也會超出你的預期。即使你和朋友或愛人發生了爭吵，不知何故，時間最終會解決問題，事情會安定下來。所以，看來需要的是不顧過程、堅定目標、勇往直前的能力。繼續前進，不要分心或向下調整目標，這一點很重要。無需擔心別人的評價。不管周圍的人怎麼說你，如果你在做每件事時都抱著「最後會讓你微笑收成」的心態，那麼你可以衝破一切難關。

●天秤座

8月的天秤寶寶的運氣似乎很穩定，可以度過一段非常平靜的時光，與7月完全不同。開始一些新的事情，或花更多的時間準備一個大項目，做任何你想做的事情是個好主意。當你願意花更多時間與他人相處時，可能會發現新事物並注意到他們的優點。當你開始一項新的愛好時，你可能會發現它出乎意料地適合你。在熟悉的地方體驗大自然是件好事。除了在附近的公園和河床觀賞植物外，在家中放置觀葉植物對你來說也是一種紓壓的方式。

●天蠍座

天蠍寶寶的8月很可能是遇到良緣的幸運月份。透過結識新朋友或被介紹給他們，你的人脈將會迅速擴大。有很多可能性，隨著你的視野和活動領域的擴大，你活躍的機會也可能會增加。同時，這似乎是克服你的弱點的好月份。無論是食物還是工作，試試看一些你覺得困難的事情。即使你不認為這是一個巨大的挑戰，只要你努力去做，你就會看到光明的未來。在進球之前不要放鬆警戒。在最後一刻，小心不要讓你的競爭對手竊取你的結果。不要忘記對他人表示感激和欣賞，並運用你所收到的東西來回饋他人的精神。

●射手座

8月的射手寶寶小心達到目標前的絆腳石。無論是愛情、工作或考試，你可能會在目標即將達成的最後一刻遇到麻煩或意識到錯誤，或者你可能會遇到一個bug，讓你所有的努力付之東流。正如人們所說，直到終場哨聲吹響之前你不應該放鬆，你也應該小心，不要因為你沒有做出最後的衝刺而回到最初的狀態。如果你能夠解決你需要解決的問題，成就感會給你更多的信心，你也能感受到你和別人的不同。要小心你的說話方式，一定要警慎選詞、發言，才不會禍從口出。

●摩羯座

8月的摩羯寶寶可能會有些心不在焉。你可能會在工作中犯一些你通常不會犯的小錯誤，或者即使當你和你的愛人或朋友在一起時，你也會被警告說你的心不在正確的地方，你會開始感覺到你感到沮喪。當然，有時候也需要清空頭腦，停止一切念頭，處於一種虛無的狀態，才能緩解壓力。你可能還想開始節食。想透過日常中延長步行路線來進行體態改造，這很可能會讓你能夠在短時間內取得巨大的成果。出去一段時間，遠離日常生活可能有助於你放鬆。

●水瓶座

8月的水瓶寶寶人際關係運勢上升，可以期待遇到能夠改變你面臨的僵局的人。你可能會遇到一個成為你導師的人，或者相反，一個成為你徒弟的人。基本上，這是好運氣，因此可能會發展出積極的關係。重要的是不要根據第一印像做出關於對方的所有決定。你可能會發現你們的想法和品味完全契合，或者你的伴侶擁有可以彌補你所缺乏的才能，或者實際上可能存在你乍一看不知道的相互補充的方面。最好不要擔心年齡或性別。這只是人際運氣和相容性的問題，所以現在最好先把它放在一邊。有些關係發展可能浪漫，但重要的是不要有太多奇怪的期望。如果你太在意它，當它沒有發生時你可能會感到震驚。讓我們平心靜氣對待人際關係。

●雙魚座

8月的雙魚寶寶可以透過重新思考自己目前的狀況來期待進一步的成長。你在戀愛中是否出於慣性？你應該有更多的成長空間。體認到這一點，你就能向前踏出一步，比別人做得更好。相處並習慣彼此本身並不是一件壞事。然而，有時你必須以結果為目標，即使這意味著擊倒某人。你自己有即使跌倒也不會站起來的精神力量，所以在某些情況下你可能會利用它。如果你堅信，即使你被逼到牆角，你也能渡過難關並恢復過來，你實際上就能達到那個結果。不過，在人際關係方面，很可能會衝動地踩油門過頭，煞車不靈，惹得一身腥。

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