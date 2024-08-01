屏東「黯然銷魂大腸包小腸」賣110元！他吃到流淚　網笑：炫富文

▲民眾在屏東買大腸包小腸價格破百，引發網友討論。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

物價漲不停，根據主計總處統計，今年6月食物類上漲4.16％最高，讓民眾大喊吃不消。1名網友透露，自己最近在屏東車城福安宮附近買了1組大腸包小腸，配料只多加了洋蔥，雖然當下沒有詢問價格，但他心想一般行情大約落在50、60元，不料竟要價110元，讓他相當錯愕，「害我吃了滴了兩滴眼淚」。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，自己昨天（7月31日）在屏東車城福安宮後方的攤販買了1組大腸包小腸，雖然當下沒有詢問價格，「但想說買那麼多了，一組行情都在50－60左右，所以就沒問了」，誰知竟然要110元，「裡面只是多加了洋蔥，害我吃了滴了兩滴眼淚…這應該是黯然銷魂大腸包小腸」，忍不住感嘆「屏東物價不輸台北」。

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▲110元的大腸包小腸，裡面只是多加了一點點洋蔥。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文引發討論，網友紛紛留言「盤子加碼」、「神明加持過的」、「財富自由的象徵」、「真的會流淚」、「讓你有南下北飄的滋味」、「快要等於時薪了」、「我還有吃過1兩12元的糯米腸，但是超好吃」、「老闆想讓你提早體驗墾丁大街的消費氣氛」、「我新北市新莊附近兩攤都一組50。有一攤有加蒜片、小黃瓜、辣菜餔一樣50又好吃」。

也有內行人揭開原因，「觀光景點吃美食小吃，要有心理準備」、「米腸看起來比一般的大，這價錢還可以啦」、「觀光區都要有心理準備」、「這絕對是一篇炫富文」、「建議去觀光地方吃小7就可以了」、「去觀光景點買吃的，最值得推薦的是（便利商店），至少是明碼標價」、「看他米腸蠻大的，或許是自製的米腸」。

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