青少年無照騎車憾事多　屏警3天大執法

▲屏東縣警局5至7日連續3天執行「青少年違規取締專案」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局統計青少年無照駕駛，成為肇事主因之一，為降低青少年交通事故件數，減少傷亡，自本月5至7日連續3天執行「青少年違規取締專案」，並將結合屏東監理站增加路檢聯稽班次，嚴格取締青少年違規。

根據屏東縣政府警察局統計，113年1-7月青少年(未滿24歲)涉入交通事故計有612件，其中駕駛人無照駕駛473件，佔整體青少年事故77%，並常伴隨闖紅燈、逆向行駛、未依規定兩段式左轉及未戴安全帽等違規，顯見青少年行車安全觀念及交通安全規則熟知度不足，容易造成嚴重事故。



因此縣警局規劃於5日至7日，連續3日執行「青少年違規取締專案」；也積極辦理交通安全宣導活動，讓正確之行車觀念向下扎根。青少年無照駕駛行為除要受罰新臺幣6,000~24,000罰鍰外，違規人及監護人也必須接受「道安講習」4小時，希望青少年不要以身試法。

縣警局長戴台㨗表示，許多青少年貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎機車上路，家長應當負起教育責任，給予孩子正確的法治觀念，而非讓孩子因代步、方便等理由，忽略遵守交通法規的重要性。