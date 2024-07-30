自殺通報比率攀升！　南投8月起15至45歲每人享3次免費諮商

▲南投縣112年自殺通報案件中，10.4%為15至19歲青、少年。（圖／取自Pixabay）

記者高堂堯／南投報導

依據衛福部數據統計，青少年自殺通報比率逐年攀升；南投縣衛生局表示，該縣112年自殺通報案件數計1206人次，占比最高的年齡層為15至19歲（10.4%），其中青少年自殺原因又以情感/人際問題（49.0%）為最多，儼然已成影響家庭和社會的重要公共健康問題。

縣府衛生局長陳南松表示，許多青少年在面臨學業壓力、家庭問題、人際關係困擾等多方面挑戰時感到無法承受，而選擇極端手段，提醒家長應密切注意青少年的行為變化，特別是顯示出自殺意圖的警訊：例如長期情緒低落、突然的行為改變、對未來失去希望、頻繁談論死亡或自殺、以及與家人和朋友的疏離等；若發現這些警訊，應及時尋求專業幫助，避免悲劇發生。

陳南松指出，南投縣致力於提升青少年及縣民心理健康相關資源和服務，包括南投縣社區心理衛生中心提供個人和家庭心理諮商、心理健康宣導和講座等多樣化的心理健康資源，13鄉鎮衛生所及2處社區心理衛生中心也設有免費心理諮商服務；衛福部提供的「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，則將於8月1日起開始實行，提供15歲到45歲有心理諮商需求的青壯世代，每人3次免費心理諮商，以符合青壯世代的心理健康需求。

民眾若有任何心理健康或精神醫療需求，可洽詢南投縣社區心理衛生中心：南投區049-2202662、竹山區049-2631925。