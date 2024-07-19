暑假大魔王來了！彰化139縣道15天抓851件超速　周末大規模稽查

▲139縣道彰化警方強力執法。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著暑假即將開始，彰化警察分局為防制青少年利用暑期期間集結到139線耍帥、尬車及壓馬路等等危險駕駛，統計自7月1日起到15日，狂抓851件違規超速，平均每天高達近57件、件數驚人，周末將與監理站及環保局等單位聯合稽查，警方強調為防範青少年競速、壓車行為，會持續加強暑假期間防飆勤務。

目前警方在139線轄區實施防飆勤務，除了2支固定式測速照相桿、還有逕行舉發與巡邏攔停，今年1月至6月30日零死亡事件、車禍受傷87件較去年減少28件。

從7月1日起到15日為止，7.7K處測速桿取締429件違規超速，8.537K處測速桿共取締290件違規超速，逕行舉發有132件，總計851件、其中包含危險駕駛45件、無照駕駛14件，平均每天取締近57件。

日期 7.7K 8.537K 逕行舉發 總計 危駕 無照 平均 7/1-7/15 429件 290件 132件 851件 45件 14件 約57件

▲139縣道彰化警方取締數據。（表／記者唐詠絮製）

為了制止「飆風」再起，警方強調，除例假日強化路檢外，平日亦增加警力於易肇事路段綿密巡守，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音車輛加強稽查、取締，並結合彰化縣環保局及彰化監理站實施「聯合稽查」，以打擊不法，維護交通安全與治安環境。