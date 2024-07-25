兩岸120位青少年「以舞會友」　街舞遇上戲曲、武術展現奇妙融合

▲ 海峽兩岸120多位青少年齊聚泉州「以舞會友」。（此團體來自台灣）（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／福建報導

第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流節」系列活動23日圓滿落幕。本次比賽邀請12支兩岸街舞團隊，120多名表演者一起切磋舞技，來自台灣選手已超過一半，包含許多首來族。其中，金門的8歲練舞「姐妹花」周昀蔚、蔡昀橦俐落舞姿，受到全場熱烈關注。

本屆論壇系列活動——「2024海峽兩岸青少年街舞」展演在泉州歌舞劇院圓滿舉辦，表演內容相當精彩，真的是「武＋舞林大會」。像是酷炫鎖舞與大陸國家級非遺項目，嘻哈街舞奇妙邂逅傳統戲曲，當南拳、棍術及競技武術遇上街舞，還有十分少見的泉州傳統舞蹈「拍胸舞」。

▲ 本屆活動一半選手是台灣青年，包括25位首來族（此團體來自台灣） 。（圖／主辦單位提供）

來自海峽兩岸的12支街舞團隊、120多位街舞精英齊聚一堂共舞。有Hip-Hop（嘻哈舞）、機械舞（Popping）、霹靂舞（Breaking）、locking（鎖舞）、Jazz(爵士舞)、Waacking（甩手舞）、urban（都市編舞）等熱門舞種的饕餮盛宴，集中展示了近年來兩岸街舞實踐的豐碩成果。

「泉州的美食很好吃，參加比賽覺得好開心！」來自金門的8歲練舞「姐妹花」周昀蔚、蔡昀橦帶來了街舞表演《Let’s Dance!》，她們的指導老師、金門縣街舞協會理事長李依文也表示，本次活動為兩岸街舞「小舞者們」提供交流的平台，「非常開心海峽同根（福建）文化傳媒有限公司能夠邀請我們參賽，福建的舞團非常有活力。」

▲ 街舞大會有兒少和成人團體，以及個人秀，兩岸一起PK切磋舞姿 。（圖／主辦單位提供）

據了解，這次參賽的63位台灣選手皆為青少年，包含25位首來族，活動最高潮還有兩岸青年精彩舞蹈battle。展演有少兒齊舞、成人齊舞、個人技藝的鬥舞秀和評委秀。展演評選產生少兒齊舞組一二三等獎、成人齊舞組一二三等獎和優秀指導教師等。

本次活動的裁判宇琛表示，非常珍惜兩岸文化交流機會，街舞愛好者一起盡情同台切磋，「我們本次的表演在舞蹈編排中融入更多演繹的律動，希望為大家帶來一場沈浸式、具有畫面感的街舞表演。」

活動於2024年5月中旬啓動，面向海峽兩岸徵集優秀街舞作品，受到熱烈迴響，大賽辦公室收到來自福建九地市、平潭綜合實驗區和台灣方面50多件街舞作品、1000多名街舞愛好者報名。

▲ 本屆活動吸引1000多名兩岸選手報名，再經過篩選。（圖／主辦單位提供）

廈門市海峽同根藝術文化有限公司董事長李學明表示，青少年是深化兩岸融合發展重要力量，以舞會友、以舞促融，富有深刻意義。以「自由、和平、仁愛、團結」為精神的街舞，深受兩岸青少年喜愛。本次活動為海峽兩岸青少年舞者搭建了展示自我、切磋舞藝的平台，有助於加深兩岸青少年之間的文化認同與歸屬感。

此次活動由中國文學藝術界聯合會港澳台辦公室、福建省文學藝術界聯合會主辦，福建省舞蹈家協會、泉州市文學藝術界聯合會、海峽同根（福建）文化傳媒有限公司承辦，福建省街舞協會、泉州市舞蹈家協會協辦。

▼ 「2024海峽兩岸青少年街舞」展演在泉州歌舞劇院圓滿舉辦。（圖／主辦單位提供）