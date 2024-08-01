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中山商圈崩壞ing？　赤峰小吃鋪開第一槍暫休2個月拚轉型

記者黃翊婷／綜合報導

台北市中山商圈每逢假日總擠滿人潮，近期卻有上百店家遭到檢舉，面臨存亡危機。其中，營業14年的赤峰小吃舖開出第一槍，將暫時休息2個月，轉型成「無明火」麵店，想辦法轉型繼續生存下去。

▲▼台北捷運中山站,中山商圈,南西商圈,赤峰商圈,心中山線形公園。（圖／記者袁茵攝）

▲中山商圈面臨存亡問題。（資料照／記者袁茵攝）

中山商圈深受文青、網美喜愛，近期卻有上百店家遭到檢舉，還收到台北市都發局公文稱違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，如果沒有在2個月內改善，就得關門歇業。台北市都發局建築管理科長高國峯7月初曾表示，主因是4月收到大量檢舉，將針對違規商家行政指導，若符合商圈內住宅區裁處作業原則，就可暫緩裁罰。

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中山商圈赤峰小吃鋪。（圖／翻攝自Google地圖）

▲赤峰小吃鋪將轉型為無明火麵店。（圖／翻攝自Google地圖）

然而，眼看8月的改善期限將至，店家紛紛投入轉型。根據《東森新聞》報導，營業14年的赤峰小吃舖開出第一槍，將暫時休息2個月，力拚轉型成無明火麵店，繼續生存下去，附近的無名排骨飯也因為檢舉暫停營業、司康小売所則轉為一般零售業。

面對商圈存亡問題，在地居民、房東、店家組成「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」籌備處，希望啟動都市計畫個案檢討，把此次受影響的商家納入專案列管，由台北市府業務主管局處輔導，保障公共消防安全與住戶生活權益，並以都市計畫個案檢討方案擬定實行。對此，台北市都發局表示，樂見商家串聯後與在地居民溝通取得共識，市府也將協助輔導並啟動跨局處會議研議。

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