中山商圈要沒了？北市4月收大量檢舉　都發局：符合條件可緩裁罰

▲中山商圈不少店家陸續收到北市都發局公文指稱違法，要求2個月限期改善，否則恐關門歇業。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者袁茵／台北報導

台北市「南西中山商圈」是文青、網美最愛地點，但近期卻傳出上百家店家被檢舉，收到台北市都發局公文稱違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，若沒在2個月內改善就得關門歇業，使店家籌組自救會搶救。台北市都發局建築管理科長高國峯說明，主因是4月收到大量檢舉，將針對違規商家行政指導，若符合商圈內住宅區裁處作業原則，就可暫緩裁罰。

針對南西中山商圈近期收到大量都發局公文，指稱違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，台北市都發局建築管理科長高國峯9日說明，北市府近期處理中山商圈、赤峰商圈的一些違規裁量，主因是民眾4月大量檢舉，商業處通報都發局有違規商家，經檢視後，主要是屬於路寬不符的土管規定，因此針對違規商家陸續做行政指導。

高國峯提及，當地業者希望能透過《商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則》處理，需要由商圈組織、發展協會等提出申請，門檻是達到50家以上、2020年前設立的商家，而且土管附條件不允許的商家，有明火者則要辦理社區參與，並依法辦理公安、消安申報。

高國峯指出，符合條件的違規商家可採用計點方式，只要在不影響周邊居住民眾的生活品質之下，相關單位計點1年未達3點以上，就可暫緩以《都市計畫法》裁罰；至於未來都市計畫怎麼調整，都發局尊重當地意見，並納入日後地區通盤檢討的考量。

至於都發局協助商圈申請評點制情況，高國峯回應，中山商圈跟赤峰商圈陸續於6、7月向都發局提出，欲適用《商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則》，後續會針對商圈連署書件部分進行處理，若不行則請商圈繼續補正。