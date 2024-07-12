中山商圈恐滅亡！店家組自救會　都發局：取得共識後協助輔導

▲台北市中山商圈面臨存亡問題，在地店家合組自治會搶救。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市知名的「南西心中山商圈」，近年廣受國內外好評躍升為假日新去處，但日前卻爆出大量店家遭檢舉違反土地使用分區規範，恐讓巷弄小店搬遷。由商家、房東、居民組成的發展協會籌備處，12日召開記者會提出3訴求、規劃推動自律規約，盼與居民和諧共融。對此，北市都發局表示，樂見商家串聯後與在地居民溝通取得共識，市府亦將協助輔導並啟動跨局處會議研議。

由於商圈面臨存亡問題，在地居民、房東、店家組成「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」籌備處，盼凝聚共識與居民、市府溝通。籌備處12日召開記者會提出3項訴求，首先，籲請台北市長蔣萬安履行對中山大同區市民承諾，應立即啟動都市計畫個案檢討「中山－雙連捷運沿線住三、住四土地使用分區發展」。

其次，盼蔣萬安同意專案專簽，把此次受影響商家納入專案列管，由北市府業務主管局處輔導，保障公共消防安全與住戶生活權益，並以都市計畫個案檢討方案擬定實行。最後，盼議員協調市府各局處派員赴地方舉辦社區民眾參與協調會，盡早建立民眾參與溝通平台。

「TUTUKAKI司康小売所」負責人余先生說，想告訴大家的是，這邊的商家是如何與居民共融共好，剛剛進場的音樂就是住在店樓上的在地居民所製作，昨天下午與他見面聊天後，他為了幫商圈打氣而寫的一首歌，想多一點時間給他做分享。

房東章先生說，近20年來都把房子租給日商公司，目前的租客「土屋鞄」也合作了8年。他提到，南西商圈歷經了疫情挑戰存活下來，真的不希望面對「勒令停業」的最壞结局，相信危機就是轉機，希望這次的討論能夠解決住三、住四的歷史難題。

台北市都發局表示，市府樂見南西心中山商圈及赤峰商圈商家籌備組織，由於住宅區商圈發展蓬勃，與住戶生活產生一定影響，盼商家串聯後與在地居民溝通取得共識，市府亦將協助輔導並啟動跨局處會議研議。

都發局指出，市府訂有「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」，使符合該原則規定之連署商家，可採用評點方式暫緩裁罰。其規範由該商圈於「2020年1月1日前已設立之商家」，達50間以上提出連署文件，目前南西心中山商圈及赤峰商圈已提出申請，本局將儘速辦理審理作業。

至於南西心中山商圈及赤峰商圈商家建議辦理都市計畫通盤檢討等意見，都發局說，2019年市府辦理大安區都市計畫通盤檢討，當時「師大商圈」曾主張放寬商業使用，但與在地居民未獲共識，而維持住宅區規定，未能完成都市計畫變更。

都發局指出，都市計畫通盤檢討放寬商業使用，應立基於商家能透過自律管理，降低對居民生活上的干擾，凝聚共識，本府預計於2025年啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，若地方取得共識，屆時將一併納入考量。