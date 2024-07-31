「保台和平就是要跟大陸搞好關係」　蘇清泉：美國是更大亂源！

▲蘇清泉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

大陸漁船翻覆事件，協商延宕許久，終於經過昨日協商後，雙方達成共識。國民黨立委蘇清泉表示，台灣和平最好的方法就是和大陸搞好關係，不是抱美國大腿，美國現在亂得一塌糊塗，不能把台灣的安全寄望在美國身上，「要說中國大陸是亂源，我看美國是更大的亂源」。

蘇清泉表示，這次的協商能夠圓滿結束，是大家所樂見的，補償對岸家屬是由民間企業來支付，這也是一個模式，此事我方司法程序還未走完，看起來對對岸來講已經不重要，最重要的是雙方碰到事情如何協商，這種意外也不是大家樂見，較擔心的是台灣管轄權，會被大陸一步步進逼，兩岸大小事應開誠布公解決，而不是硬幹，堅持各自立場，包括旅遊等，至於澎湖漁船、金門漁船被扣押，還有釣客8月可順利返台，這是希望趕快看到的結果。

針對兩岸未來是否會有進一步對話？蘇清泉表示，民進黨政府和金門做協議，一手放軟讓大陸同胞遺體能夠回去，並給予撫卹金；但另一邊對中政策跨國議會聯盟（IPAC）這麼硬，兩手策略，大家又不是笨蛋，大陸那邊怎麼還要注意。

蘇清泉也提到，兩岸能不能往好的方向走，大陸旅客能不能過來，台灣團客能不能過去，在執政當局一念之間，如果要這樣繼續弄，前途還是充滿荊棘，但他希望不要這樣，還是要往好的方向。

蘇清泉也說，美國現在亂得一塌糊塗，台灣和平最好的方法就是要和大陸搞好關係，而不是抱著美國大腿，不能把台灣的安全寄望美國在美國身上，「要說中國大陸是亂源，我看美國是更大的亂源」。

