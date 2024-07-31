美菲「2＋2」會議提台海和平　外交部感謝菲律賓高層多次公開關切

▲菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國、菲律賓30日舉行外交國防「2＋2」部長級對話，雙方在會後發表聯合聲明重申維護台海和平穩定，是全球安全與繁榮的要素。對此，我國外交部31日表示，感謝菲國政府高層多次公開對台海情勢表達關切。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）及國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro Jr.），30日在馬尼拉與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行2+2部長級對話。

在會議結束後，雙方發表聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。對此，外交部表示，這是繼去（112）年4月菲美2+2聯合聲明首度納入對台海和平穩定的重視後，再度納入相關文字，顯示菲美兩國對台海議題高度重視。

外交部特別感謝菲國政府高層多次公開對台海情勢表達關切，小馬可仕總統（Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM）並曾於今年5月31日在新加坡舉辦的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）開幕演說表示和平、安全及穩定關乎所有國家，台海和平穩定屬優先要務。

外交部強調，歡迎國際社會持續與我國共同關切台海和平穩定，支持民主、自由及法治價值，維護以規則為基礎的國際秩序，堅定捍衛自由且開放的印太地區。

▼ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

