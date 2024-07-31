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工會批台鐵搶通「不顧安全」　喊話無限期停駛直到修復

▲▼台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空 軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人。（圖／記者翁伊森攝）

▲台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空，軌道懸空30公尺。（圖／記者翁伊森攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵和平＝崇德間土石流淹沒軌道、小清水溪橋西正線遭沖毀、八掌溪橋掏空，台鐵員工颱風天巡檢遇山崩險被活埋，事後台鐵夜間暫停施工，集中全力日間搶修，台鐵產業工會今(31日)聲明表示，搶修壓縮施工時間，是不顧安全的決策，搶修不如安全修復，寧無限期停駛直到修復確保安全無虞。

台鐵北迴線多處發生土石流等災害，目前路線中斷，由於日前台鐵員工被要求颱風天巡查路線，碰上山崩險被活埋，台鐵為確保施工安全，事後拍板無法觀測土石流的夜間時段暫停施工，全力集中日間搶修，並加派瞭望人員，發現山上水流變為泥流時，人員即撤離現場，並指派高階主管加入搶修團隊，強化安全措施。

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不過台鐵產業工會今發聲明，指凱米颱風影響，台鐵近期多處軌道因此須進行修復工程，且周邊施工環境也因颱風影響有施工風險，上周花蓮崇德段山崩險些造成員工活埋，然而交通部與台鐵公司卻只是暫停夜間施工，仍然以「搶修」觀念，在壓縮施工時間之下，犧牲的是完整安全評估及防護措施，是不顧員工及旅客安全的決策！交通部長李孟諺所謂安全的搶通，是矛盾且荒謬的說法。

▲▼台鐵北迴線土石流淹沒軌道，8月3日單線通車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵北迴線土石流淹沒軌道，8月3日單線通車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵產工表示，今年4月花東強震過後，台鐵在短時間內搶修通車，仍陸續發生落石砸落自強號、掉落至軌道上等事故，早已表示花東線需要的不僅是搶通，而是對於周遭防護需再進行評估與強化工程，否則只會一再進入搶通與停駛的惡性循環，讓旅客更加不信任台鐵能提供安全的運輸，更是置所有員工於職安風險之中，難以相信這是帶來安全改革的公司化結果。

工會要求，台鐵不要著急搶通，重視搶通人員的安全，重新評估受損狀況，寧可「無限期該區間暫停行駛」，直到修復確保安全無虞、防護措施完善，再公告周知即將恢復行駛，也不要再發生搶通後再度發生事故的狀況。

由於凱米颱風重創台鐵影響範圍包含東西幹線，台鐵產業工會表示，台鐵尚未修復前，應分割南北運轉，清楚告知旅客，北線最長就是蘇澳到嘉義、南線最長就是花蓮到新營，重新安排車次運作，避免旅客到了停駛路段後，才在接駁站大排長龍或是買不到票，衍生不必要的糾紛。

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