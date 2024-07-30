南島水電趴8／3登南投縣民廣場　結合親子戲水和電音派對市集

▲「南島水電趴」活動8月3日登場。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由南投縣政府和縣議員簡千翔服務處合辦的「南島水電趴」，將於8月3日在縣府廣場登場；縣長許淑華及簡千翔熱情邀請親子民眾一起來使用氣墊城堡、打水仗消暑，共度溫馨有趣的周末假期。

活動記者會今天上午舉行，許淑華和簡千翔變裝為超級英雄「華姐」及「超人翔哥」，並手持水槍打敗「酷暑怪獸」、為活動代言，會中也發表嘻哈風的活動MV活動宣傳動畫及活動主題曲；縣議員林憶如、張秀枝及立委游顥服務處副主任袁國盛也都到場致意。

簡千翔表示，今年上半年在會展中心舉辦「嘻哈南投風」，以「嘻哈+電音」的非主流音樂，搭配特色市集，成功吸引中彰投地區的年輕人熱烈響應參與，為南投觀光注入新動能，因此下半年度特別與縣府合作辦理南投首場親子結合電音派對市集的「南島水電趴」，希望能再為南投觀光創造話題，也歡迎中彰投年輕朋友一起同樂。

簡千翔服務處指出，此次活動現場設置戲水池和3座氣墊城堡、使用縣府自有的地下冷泉，可供幼童安心打水仗，會場四周也有市集，每個攤位都經過篩選、商品各具特色，還設有反毒及新住民等宣導攤位；活動地點在縣府後側的縣民廣場，時間自上午9時起至下午3時止，免費入場，現場也會分送水槍、送完為止。

許淑華說，南投縣近年來在文化上的表現越來越多元、多層次，「南島水電趴」讓家長可帶著小孩一起來玩，不僅可增加親子互動及情誼，也能搭建塗鴉、街舞、饒舌歌曲、電音等次文化舞台，讓年輕人可盡情揮灑表現、吸引更多外地朋友共襄盛舉。