【廣編】台灣之光MON CARBONE　全球最輕碳纖維行李箱

▲「日本時尚頑童」Girolamo Panzetta跨海來台，分享與MON CARBONE密不可分的旅行時尚！

圖、文／MON CARBONE提供

以尖端科技碳纖維顛覆奢華旅行的全球領導者—MON CARBONE信義A9概念快閃店，在新光三越台北信義新天地A9一樓隆重開幕。日本發跡、英式設計、放眼全球的MON CARBONE，首場活動邀請了國際級神秘嘉賓MON CARBONE品牌摯友，更是日本最受歡迎男性時尚雜誌《LEON》唯一御用封面人物——「日本時尚頑童」Girolamo Panzetta跨海來台驚喜現身，精彩分享與MON CARBONE密不可分的旅行時尚！

這款BLACKDIAMOND碳纖維行李箱，除了由超過3,000萬根厚度僅有人類頭1/12的碳纖維絲製成外，並憑藉其專利的FLEXTREMETM碳纖維技術，這種技術通常用於航太和超級跑車的製造，將傳統的剛性碳纖維轉化為同時兼具極強的堅韌度和抗衝擊性的頂級媒材。而BLACKDIAMOND碳纖維行李箱正是以此超群技術構成一款極輕薄且耐 用靈活的行李箱殼，將其強度與輕盈完美合一。透過如此精細的工藝能確保每件行李箱都具有非凡的強度和韌性，不但能夠承受現代旅行的嚴苛條件，同時也更加體現出了MON CARBONE對於其產品耐用性和創新承諾的極致卓越。

88節優惠活動

即日起至2024年8月8日

MON CARBONE台北新光三越信義新天地A9，1F門市&官方網站商城

購買任何一款MON CARBONE行李箱，即可免費獲贈價值9,990的時尚生活後背包一個