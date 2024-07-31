台東住宿補助1千元！8月新制懶人包　「免費心理諮商」擴大對象

▲LINE停用舊電腦版，Keep服務也將結束。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

明天就是8月，有多項民生、交通、教育新制上路，包括台東自由行千元補助、衛福部「心理健康支持方案」擴大適用年齡、台鐵推常客優惠，以及LINE 停用舊電腦版本、國中小早自習及午休禁止考試等。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

●台東自由行 8/1起每晚最多補助1千元

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自由行住宿優惠措施：實施期間自8月1日至9月30日，住宿台東地區周一至周四限定，每房每晚最高補助1000元。

團體旅遊補助措施：9月30日前，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團(放假日不超過1日)，每團 20人以上，住宿台東每團最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團。

【申請網址】

交通部觀光署住宿優惠活動



▲台東旅遊補助上路。 （示意圖／記者楊漢聲翻攝）

●免費心理諮商擴大對象 6萬人受惠

衛福部去年推出15至30歲「年輕族群心理健康支持方案」後，今年再宣布「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」於8月1日正式上路，補助3億3600萬，15至45歲每人3次免費心理諮商。衛福部指出，目前預估青壯世代的三明治族群約525萬人，使用人次估計可達6萬人、19萬人次。

【更多詳情】

免費心理諮商再擴大！15至45歲「每人3次」 8月上路





●罕病SMA藥物「無條件全給付」 280名病友受惠

脊髓性肌肉萎縮症（SMA，全名為Spinal Muscular Atrophy）是一種因運動神經元退化，導致肌肉無力及萎縮的隱性遺傳性疾病，病人的運動功能會隨著時間，持續不斷退步，直到肌肉無力、甚至無法自主呼吸而死亡。

人權律師陳俊翰也是病友之一，他生前積極爭取SMA病友全數可用藥。健保署6月召開專家會議後，決議包括「背針、口服」用藥，在8/1起不設限全給付，預計約有280名病友可受惠，每人每年約可省下700多萬藥費。

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年省700萬！SMA藥物8月起「無條件全給付」





▲台鐵推電子票證常客回饋優惠。（圖／台鐵提供）



●台鐵推電子票證常客回饋優惠 最高享8折優惠

台鐵8月1日起推出電子票證常客回饋優惠，每月搭乘次數滿11次將有回饋金，折扣等同票價9折，搭乘逾41次回饋金等同票價8折。另外，台鐵也推30日、60日兩種電子定期票方案，折扣最低56折。

【更多詳情】

電子票證 台鐵推常客和定期票「最低56折起」





●LINE停用舊電腦版 Keep服務結束

通訊軟體LINE8月起將結束電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務，使用過舊版本的用戶將無法使用。另外，LINE超實用功能之一「Keep」8月28日14:00結束服務，官方呼籲用戶們趕緊完成備份。

【更多詳情】

LINE 8月停用舊電腦版 沒更新「收不到訊息」

LINE「Keep服務結束」 官方：提早備份



▲國中小早自習8/1起禁止考試。（示意圖／新北教育局提供）



●國中小早自習、午休禁止考試

教育部公布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，明定學校學習評量不得在上午第一節課前的早自習、課間、午休時間或課後輔導時間進行，國三升學模擬考也不可在寒暑假結束後第一周舉行，預計今年8月起實施，並要求各地方政府訂定視導計畫，無預警抽查各校及實地視導。

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國中小學「早自習禁考試」8月實施 開學1周後才可辦模擬考





●高中職「身心調適假」 一學期最多3天

教育部新增身心調適假，希望藉此協助有輕微心理不適、心理困擾學生，調整心情，平衡身心狀況，渡過短期心理不適，每學期可請3天，將從8月1日起的新學期實施。另外，「生理假」部分，女性學生因生理日致就學有困難者，每月得請生理假一日。

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高中職8／1起全面實施「身心調適假」 每學期最多可請3天





●新版體適能 仰臥起坐改「捲腹」、新增「耐力折返跑」

為增進學生體適能檢測之彈性與安全，體育署修正「國民體適能檢測實施辦法」，針對學生體適能的心肺耐力、肌力及肌耐力2項，將「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」及新增「漸速耐力折返跑」呼應國際趨勢更新檢測方式，並將於今年8月1日起正式實施。

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新版學生體適能8月上路！「仰臥起坐」改捲腹 新增耐力折返跑





▲戶外工作者應防高溫熱傷害。（示意圖／花蓮衛生局提供）

●防勞工熱傷害 雇主未提供降溫設備將挨罰

今年夏天以來持續高溫炎熱，為避免工作者因高氣溫或缺氧危險作業發生職業災害，勞動部修訂職業安全衛生設施規則，增列戶外熱危害達最高風險等級時，雇主未提供遮陽及降溫休息設備者，得立即處3萬至30萬罰鍰，預計8月正式施行。

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勞長籲雇主加強熱危害預防 新法規8月上路、最高罰30萬







●住宅租賃免費法律諮詢 協助租屋族爭取權益

為協助廣大租屋族，內政部公告「住宅租賃糾紛法律扶助規定」。部長林右昌表示，考量租屋糾紛的訴訟對弱勢房客而言，常因難以負擔的訴訟成本而卻步，因此新訂這項規定，內政部後續將與法律扶助基金會簽約合作，並規劃於8月開辦住宅租賃的免費法律諮詢，盼使弱勢租屋族有更充足底氣維護自身合法權益。

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租賃糾紛年約2400件 內政部免費法律諮詢8月上路







●排碳有價時代！國內碳交易辦法8月15日施行

環境部發布國內碳權交易及移轉管理辦法，將於8月15日施行。環境部評估，8月底、9月初碳交所將完成平台建置，最快9月底、10月初就有國內碳權的第一筆交易。

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國內碳交易辦法發布 環境部估最快9月底有首筆交易