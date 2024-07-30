北迴鐵路8／3單線通車「年底前恢復雙線」　台鐵擬提出改線評估

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創台鐵，台鐵北迴線目前仍有4處受災，包括土石流淹沒軌道、小清水溪橋沖毀，台鐵公司今(30日)表示，台鐵北迴線預計8月3日東正線單線雙向通行，今年底前完成小清水溪橋重建，恢復雙線行車，另和仁到崇德段改線評估預計今年底提出報告。

▲台鐵北迴線土石流淹沒軌道，8月3日單線通車。（圖／台鐵公司提供）

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台鐵北迴線4處受災，包括K48+500土石流淹沒軌道，土方數量約5000立方公尺；K53+800小清水溪橋樑西正線沖毀，東正線軌道土石淤積15公尺；K56+620土石流淹沒軌道，土方數量約5000立方公尺；K56+820土石流淹沒軌道，土方數量約20000立方公尺。

針對最新搶修進度，台鐵公司說明，預計8月2日完成前述四區段東正線之土石流清理、橋樑整檢、路線、電車線、號誌、通訊等系統復舊，8月3日東正線可以單線雙向通行。另針對被沖毀的小清水橋西正線，台鐵評估，預計113年底完成小清水溪橋重建，恢復雙線行車。

不過台鐵也指出，現場若發生地震或天候條件不佳等風險，將暫緩搶修施作，俟條件允許後再進行施工，可能延後期程。

▲台鐵北迴線頻傳土石流災害，台鐵啟動改線等評估。（圖／台鐵公司提供）

由於0403花蓮強震及豪大雨等天然災變，致使台鐵部分路段頻發生落石、土石流及橋梁被沖毀等狀況，其中以和仁=崇德段最為嚴重。

台鐵公司表示，台鐵已啟動相關災害路段安全評估作業，含改線可行性，全面盤點危害風險，預估113年底提出初步評估報告。