新版學生體適能8月上路！「仰臥起坐」改捲腹　新增耐力折返跑

▲學生體適能檢測2項變革，8月1日起正式實施。（圖／教育部體育署提供）

生活中心／綜合報導

教育部今(18日)表示，為增進學生體適能檢測之彈性與安全，體育署於去年公告修正「國民體適能檢測實施辦法」，針對學生體適能的心肺耐力、肌力及肌耐力2項，將「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」及新增「漸速耐力折返跑」呼應國際趨勢更新檢測方式，並將於今年8月1日起正式實施。

本次學生體適能檢測方法重要變革之一，是肌力及肌耐力檢測的「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」。教育部說明，過往「仰臥起坐」的檢測中，較容易發生因學生姿勢不正確，引發下背痛的風險，而造成運動傷害，改為「仰臥捲腹」之後，將能更安全地評估學生的肌力及肌耐力。

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▲體適能「仰臥起坐」改為「仰臥捲腹」。（圖／翻攝教育部操作說明影片）

其次是心肺耐力檢測項目中，過去僅施測「跑走」，以學生完成800或1,600公尺的時間為檢測方式，較容易受限於場地及天候因素，故新增「漸速耐力折返跑」作為該檢測項目選項之一。教育部表示，希望透過更靈活、多樣化與安全性的檢測方式，同時參考國際趨勢，以因應不同教學現場的需求，維護學生體適能檢測的安全。

▲體適能新增「漸速耐力折返跑」。（圖／翻攝教育部操作說明影片）

為使各縣市政府及各級學校師長更瞭解新檢測項目的實施方式，體育署在去年辦理20場說明會，今年亦將持續辦理9場次，針對說明會中師長們提出的疑慮。體育署表示，檢測器材部分，以運用現有器材（如軟墊、瑜珈墊、角錐等）為主、添購新器材為輔的原則實施檢測，減輕教學現場器材經費；檢測成績部分，亦提醒可透過持續練習及重複檢測，再擇優上傳檢測結果，以因應學生對於檢測項目不熟悉，可能影響測驗成績的疑慮。

說明會中讓師長們藉由現場實作練習，熟悉新檢測項目的實施流程，並在「教育部體育署體適能網站」提供影音檔下載使用。另外，也鼓勵各縣市政府辦理縣市說明會，協助推薦講師至各縣市講授，讓師長們可以更便利的在地熟悉相關操作。

體育署於8月1日也將併同推出改版的「教育部體育署體適能網站」，將提供更便於操作的網頁介面。新版網頁增列「仰臥捲腹」及「漸速耐力折返跑」2項檢測方式的實施方法及檢測器材介紹，同時製作影音檔及體適能檢測常模數據，提供學生及有需要的民眾瞭解自身的體適能狀態，進而增進體適能知識，以落實學生多元學習及均衡發展的理念。

體育署表示，本次學生體適能檢測變革，主要在於精進檢測方式，並提供常模數據給學生瞭解自己的體適能狀態。透過體適能檢測項目的改革，培養學生多元且規律的運動習慣，增進身體健康，在未來的學習與生活中展現更全面的優勢。