LINE發通知快更新！　8月停用舊電腦版將「收不到訊息」

記者許力方／台北報導

快升級更新！通訊軟體LINE近期針對Windows電腦版本發出通知，系統將於7月24日結束支援32位元Windows作業系統，用戶將無法更新LINE電腦版，另外，8月起也將結束電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務，使用過舊版本的用戶將無法使用。

根據LINE於7月16日的公告，LINE將於7月24日結束支援32位元版本Windows作業系統，到時LINE用戶將無法從該版本的Windows作業系統上更新LINE電腦版，不過用戶目前使用中的LINE版本仍可以繼續使用，若希望使用LINE的新功能，則必須將Windows作業系統升級為64位元。

●Windows版本確認步驟

1. 依序點擊電腦的開始選單＞「設定」＞「系統」＞「系統資訊」

2. 確認「裝置規格」欄位內的「系統類型」

另外，LINE也公告，系統並將於8月結束對電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務，用戶8月之後將無法透過電腦版LINE 8.3.0以下版本使用LINE的服務。若是使用Windows8.1或macOS Catalina 10.15.7以下作業系統，因無法繼續將LINE應用程式更新至8.4.0以上，因此將會無法繼續使用LINE服務，至於使用Windows10／macOS Big Sur 11.0以上作業系統的用戶，則須更新LINE應用程式至8.4.0版本以上。