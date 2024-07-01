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國內碳交易辦法發布　環境部估最快9月底有首筆交易

▲▼工廠,煙囪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲環境部預估最快9月底國內就有碳權的第一筆交易。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

環境部今天發布國內碳權交易及移轉管理辦法，將於8月15日施行。環境部評估，8月底、9月初碳交所將完成平台建置，最快9月底、10月初就有國內碳權的第一筆交易。

環境部今天發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，條文共38條，明定國內減量額度（碳權）在持有、交易或拍賣、成交及使用註銷等各個階段相關規範，將於今年8月15日施行。

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環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，訂於8月15日施行的原因，包含系統建置、行政委託等前置作業時間等；未來拍賣、交易等事項會在碳交所進行，前置作業預估8月底、9月初可以完成；評估最快應該在9月底、10月初就有第一筆國內碳權交易。

黃偉鳴表示，目前觀察手上握有減碳額度的事業單位，其實也對拍賣、交易有一定興趣，但考量因素除了價格外，另外還有購買碳權所帶來的附加價值，如增加生物多樣性等；相信事業單位都會再多考量。

根據辦法，未來需在碳交所建置的平台上交易，禁止一般民間單位提供平台從事減量額度仲介、代銷或買賣業務，以集中管理減量額度買賣市場，強化集中管理市場、也避免詐騙。

減量額度以1公噸二氧化碳當量為單位，交易及拍賣相關資訊將公開於交易平台供各界檢視與查詢，有效避免漂綠疑慮；目前要求事業為買方，並不開放予個人買賣；減量額度經過交易或拍賣後，由環境部確認移轉，且移轉僅限1次。

環境部指出，目前可交易、拍賣等減量額度包含自願減量及抵換專案2種，早期的「先期專案」屬溫室氣體管理法施行前的減量措施，因此只能以協議交易方式進行，不會於碳交所進行交易或拍賣。

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