免費心理諮商再擴大！15至45歲「每人3次」　8月上路

▲衛福部公布「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部去年推出15至30歲「年輕族群心理健康支持方案」後，心健司今（19）日宣布，今年再推出「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」於8月1日正式上路，補助3億3600萬，15至45歲每人3次免費心理諮商。衛福部指出，目前預估青壯世代的三明治族群約525萬人，使用人次估計可達6萬人、19萬人次。

衛福部今舉辦記者會公布「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」於8月1日正式上路。心健司司長陳亮妤說，根據「臺灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」研究顯示，國人常見精神疾患包括憂鬱、焦慮等，以30至45歲人口群盛行率最高，近十年統計盛行率更高達25至27%，也就是每四人中即有一人有心理困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亮妤提到，去年推出「年輕族群心理健康支持方案」後，使用情況十分踴躍，服務近3萬人、轉介人數破萬，滿意度高達96%，也顯示民眾確實有其需求，因此今年擴大此方案適用年齡15至45歲，以符合青壯世代的心理健康需求。此次方案自今年8月1日起，擴大補助3億3600萬，提供15歲到45歲有心理諮商需求的青壯世代，每人3次免費心理諮商，預估服務人數增至6萬人。

陳亮妤表示，此次建置「心理健康支持方案地圖索引」，優化網路資訊平台，民眾可直接上網查詢附近合作機構，及預約名額狀況，今年合作機構可望增至近500家，單一院所由每週服務8人次，上升至12人次。她提到，因為去年的方案絕大多數使用者都會用滿三次，所以今年使用的AI系統，就是為了確保民眾絕對有額度。

心理師周慕姿說，三明治族群要回應外在需求、工作及生活、家人的需求，若發現自己睡不好、吃不好、心情不好和脾氣不好，就要留意可能是個警訊，要回歸自己，覺察自己的情緒、尋求專業人員協助。