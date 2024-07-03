高中職8／1起全面實施「身心調適假」　每學期最多可請3天

▲教育部將從8月1日起在高中職全面推動身心調適假與生理假。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部從112學年度下學期開始，在42所高中試辦身心調適假。教育部本周一（1日）預告修訂相關辦法，將新增身心調適假。教育部表示，希望藉此協助有輕微心理不適、心理困擾學生，調整心情，平衡身心狀況，渡過短期心理不適，每學期可請3天，將從8月1日起的新學期實施。

為協助學生覺察自己情緒，在短期心理不適時平衡身心狀況，教育部從111年7月起開始進行研議高級中等學校學生身心調適假。之後國教署在111年12月至112年4月邀請專家學者、教師與家長團體代表、兒少與學校代表等，針對可行方式及相關配套措施召開8次諮詢會議，並在112年5月徵詢各地方政府意見，就各重要議題蒐整相關出席人員實務意見凝聚共識。

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為了解推動身心調適假可能狀況，教育部112學年度下學期在42所高中試辦身心調適假。當初規劃依學校所定請假流程辦理，每次請假應以半天或1天為單位，1學期以3天為限，並應出具家長或實際照顧者同意證明，定期學業成績評量及學期補考期間，不適用身心調適假。

教育部在本周一預告「高級中等學校學生學習評量辦法」部分條文修正草案，其中在第24條中增訂「身心調適假」請假別，讓身心調適成為請假事由。修正草案同時也新增生理假，將從8月1日起的新學期實施。