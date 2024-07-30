台鐵票價調漲案9月前送交通部　李孟諺：綜合考量是否一次漲足

▲台鐵票價評估調整。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價已29年未調整，交通部長李孟諺表示，台鐵目前正在忙救災， 預估可能9月前會有票價方案送到交通部，後續要經董事會通過，報交通部和行政院審議，政府會考量通膨議題，綜合考量是否一次調足。

交通部長李孟諺今受訪時表示，台鐵票價已經29年沒有調漲，跟其他國家鐵路票價相比偏低，跟國內運具包括公車、捷運等同樣有偏低，票價只有國內別的交通運具一半，預計今年下半年台鐵公司將透過相關議機制提出票價調整方案，經交通部審議後，再跟行政院報告，如何調整、調漲多少、規模多大，會依據國家經濟環境、物價狀況、台鐵永續等綜合考量。

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李孟諺進一步說明，台鐵目前正在忙救災，包括台南縱貫線八掌溪橋，和花蓮北迴線小清水溪橋這一段的修復，預估可能台鐵9月以前會有方案送到交通部，還要經過董事會討論，交通部審議後，會再報行政院，到時候會決定要不要調、要調多少，政府應該讓台鐵有合理票價。

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

李孟諺指出，若政策所需無法反映成本，政府會有些挹注，像台電電價，政府考慮通膨等相關因素，無法反映相關成本，政府就會有相關挹注，台電若一次調足，電費會比現在多一倍，就會像歐美國家，大家都不敢吹暖氣，反映足夠成本會有通膨問題，因此對於台鐵票價議題，行政院會綜合考量是否一次調足。