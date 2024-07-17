電子票證9折8／19喊卡　台鐵改推常客和定期票「最低56折起」

▲台鐵8月起推出電子票證常客和定期票優惠，最低56折起。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵8月19日起將取消電子票證9折優惠，改推常客和電子票優惠，台鐵公司今（17日）宣布，8月1日起推出電子票證常客回饋優惠，每月搭乘次數滿11次將有回饋金，折扣等同票價9折，搭乘逾41次回饋金等同票價8折；另再推30日、60日兩種電子定期票方案，折扣最低56折。

為回饋經常使用電子票證搭乘台鐵旅客，台鐵公司今宣布，8月1日起推行電子票證常客回饋優惠，提供最高等同8折優惠票價回饋金，以擴大優惠方式取代現行電子票證乘車9折措施；另為配合新方案上路，電子票證乘車9折措施將實施至8月19日為止。再推出30日及60日兩種電子定期票方案，旅客購買後可於期限內可無限次數搭乘。

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台鐵公司說明，常客回饋優惠，依旅客每月累計搭乘次數，分為3種級距回饋，回饋金於次月第一次乘車出站刷卡時，即自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內所有消費。

▲▼台鐵電子票證常客方案優惠。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵電子票證常客方案新優惠。（圖／台鐵公司提供）

其中當月累計搭乘次數11次至20次，次月回饋10%回饋金，相當9折票價；當月搭乘次數滿21次至40次，次月回饋15%回饋金，相當85折票價；當月搭乘次數41次以上，次月回饋20%回饋金，相當8折票價。

此外，台鐵也將推出電子定期票，分為30日及60日兩種方案，其中30日定期票可連續30日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，並享約6折優惠；60日定期票可連續60日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，再享約56折優惠。

▲▼台鐵電子票證定期票新優惠。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，為提升服務品質，8月1日起旅客可選擇以台鐵熟客卡或現有電子票證包括悠遊卡、一卡通、愛金卡，購買登錄綁定台鐵電子定期票，電子票證每卡每次限定綁定一種月票方案，可搭乘自強號，但不含3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不發售無座位列車、莒光號及區間車，透過電子驗票閘門通關可加速進出站速度。

為慶祝台鐵電子定期票新上線，台鐵公司表示，將分別於8月1日（7月29日預售）及10月1日各推出1款紀念票卡，凡購買電子定期票方案，即贈送一張紀念款式之電子票證，旅客可就悠遊卡、一卡通或愛金卡擇一，各5000張，送完為止，民眾7月29日起至台鐵車站購買定期票方案，指定啟用日為8月1日以後。