台9線今17時起管制通車　李孟諺：台鐵擬加高或往西改線

▲台鐵和仁隧道口路段因凱米颱風侵襲，日前小清水溪橋西線被沖毀。（資料圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創花蓮鐵公路，交通部長李孟諺表示，短期內台鐵花蓮增加14處監視器，除AI告警外，宜花東加強監控，監控室24小時有兩人專職輪班監控，長期來說，台鐵蘇花路段有檢討路線必要，可能原路線架高或原路線往西，仍待台鐵檢討出爐；另蘇花公路今下午5時起將管制通車，明起每天3時段通車。

李孟諺今受訪時表示，花蓮這次包括鐵公路因颱風發生嚴重土石流，災害為0403地震所衍生後遺症，包括之前清水橋軌道上發生溪水土石流溢流軌道，新自強號撞上土石出軌，前陣子6月底、7月初還有落石，都是0403災害地震後遺症，小清水溪橋橋墩被沖掉，上游人無法到達，產生嚴重崩塌，土石挾帶大量洪水，容易對橋墩產生危害，目前正在做搶通。

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至於台9線蘇花公路，李孟諺表示，蘇花公路預計今天下午5點局部開放兩小時，明天雙線一天分三時段開放，三時段各開放兩小時通行，其他時段持續施工，從明天開始，蘇花公路一天可以通三時段外，原來北花國道客運將在鐵路還沒正常下，恢復行駛花蓮到蘇澳、羅東。

由於蘇花公路受災不斷，李孟諺指出。這次蘇花改在地震或颱風考驗下，蘇花改的隧道和高架橋都是安全，沒有災害損失，未來蘇花安環評預計8月初送大會通過，未來希望全速趕辦蘇花安工程，昨天行政院預算會議，蘇花安預算得到行政院支持，會編列明年設計費，進入設計發包階段。

李孟諺強調，未來公路蘇花改已經證明其安全性，蘇花安將再銜接串聯蘇花改，花蓮新城將可接到國5，就有完整的快速道路聯外交通，對花蓮安全聯外交通很重要。

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

此外，台鐵鐵路因應落石，將做明隧道、防落石高拉力彈性網、防落石牆，都在發包階段，預計明年4月、5月完成。鐵路公路落石或相關土石流做防護措施，長期來說，除蘇花安或蘇花改銜接外，鐵路有必要檢討路線，也許原路線架高，台鐵現在軌道比較低，比較容易受土石流、溪水暴漲和落石影響，新路線台鐵將著手委託顧問公司檢討，研擬原路線加高或原路線往西，需檢討結果出爐，但台鐵路廊容易受災，確實有必要重新檢討路線必要。

李孟諺指出，台鐵北迴線小清水溪橋預計8月3日東正線將維持單線雙向行車，班次和時間都會受影響，現階段花蓮、宜蘭、台東鐵路都將加強監控，除現有275支監視器有AI自動告警外，花蓮也增加14支監視器，另監控室24小時有兩人輪班專責監控，這次颱風也有發揮功能，AI告警外加上人力監控有雙重保障。