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農婦斜槓技術員　「婦女再就業計畫」助嘉義婦女二度謀職

▲▼ 低學歷八年級雙寶媽，「婦女再就業獎勵」助重返職場 。（圖／朴子就業中心提供）

▲小伃勤奮願意學習的態度，讓公司主動協助調整工作時間，解決她接送小孩的問題，也格外珍惜公司給她機會。 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「愈逃避，壓力愈大！想做的事，就直接面」鄭䒩伃(小伃)婚後為了照顧家庭及協助公婆農務，便辭去穩定已久的工作，但是務農不是每天都豐收過年，還是會遇到收成短缺，導致家庭財務遇到困境，面對日益增大的經濟壓力，想改變卻不敢跨出那一步，經水上就業服務台就服人員運用「婦女再就業計畫」，協助小伃成功錄取嘉義水上鄉冷凍公司技術員，且在公司的工時調整下，讓小伃可以接送小孩，至今已穩定就業逾半年。

▲▼ 低學歷八年級雙寶媽，「婦女再就業獎勵」助重返職場 。（圖／朴子就業中心提供）

▲冷凍公司人事經理黃小姐談到，因冷凍庫板材較重，工作需要兩人合力搬運，本來擔心小伃無法勝任，但她對工作勤奮和專注，讓公司這些顧慮煙消雲散 。（圖／朴子就業中心提供）

小伃是一位僅國中畢業八年級生，育有2子，原有一份穩定的工作，在婚後多年為減輕公婆田間工作便離職全心投入家中蔬果栽培種植。但伴隨著2子進入國小學齡階段及務農的經濟常受到天候挑戰，小伃擔心先生獨自抗起經濟重擔會累垮，因此有了重返職場的念頭。離開職場長達5年且又學歷不高的情況下，知道要找適合目前需要接送小孩的工作是非常困難的，在朴子就業中心就服員沈秀珠運用「婦女再就業計畫」，鼓勵小伃不要看輕自己就放棄一件事，讓長期沮喪沒自信的小伃重燃希望，終於獲得了水上某間冷凍公司的面試機會，面試時小伃的真誠和作田人豁達開朗的個性讓她順利重返職場，至今已穩定工作6個月。

▲▼ 低學歷八年級雙寶媽，「婦女再就業獎勵」助重返職場 。（圖／朴子就業中心提供）

▲就服員沈秀珠與小伃(圖右)服務過程中發現她曾從事務農粗重工作，加上考量其需配合接送小孩，因此運用「婦女再就業計畫」成功錄取水上鄉某間冷凍公司技術員工作。 。（圖／朴子就業中心提供）

冷凍公司人事經理黃小姐談到，對於離開職場許久的二度就業婦女有刻板印象，擔心長期待業無法適應職場環境及同事間的合作與相處會有摩擦等問題，但小伃勤奮願意學習的態度，讓公司這些顧慮煙消雲散，並主動協助調整工作時間，解決她接送小孩的問題，因此小伃非常感謝公司對於女性員工提供這麼友善方案。

朴子就業中心主任張春美表示，許多婦女重返職場面臨著家庭照顧和工作無法兼顧的雙重壓力，常常在求職中必須做抉擇，為了解決這些困難，勞動部推動了「婦女再就業計畫」，其中「雇主工時調整獎勵」鼓勵雇主提供有家庭照顧需求的女性「工時調整」措施，向公立就業服務機構求才並僱用退出職場180日婦女滿1個月後，可以申請到每個月3千元的「雇主工時調整獎勵」，最長12個月，如民眾有這方面工作上的限制及需求，歡迎洽詢朴子就業中心05-3621632。

 

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