就業中心「壯世代就業促進措施」　中年轉業開啟人生下半場

▲▼ 朴子就業中心助壯世代重返職場，大貨車駕駛成為長照運將 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「您好！車子要開了，請小心扶好。」鐵漢柔情呂賢德在每次乘客上車都能聽到他真心的問候與叮嚀。原從事大貨車駕駛工作，在一次嚴重的交通事故導致膝蓋受傷，隨著年齡增長舊傷更加嚴重退化，最終無法堪任貨車搬運駕駛的工作，向公司提出離職休養。在失業期間面臨家中龐大的經濟壓力及中高齡再就業不易兩難的困境下，尋求朴子就業中心並運用「壯世代就業促進獎勵」在小客車租賃有限公司擔任復康巴士司機，順利成功重返職場。

55年次的賢德，來自嘉義縣水上鄉，育有2子，離開運輸業後，即使擁有豐富的駕駛經驗，但年齡與體力的限制，仍英雄無用武之地，回想求職的歷程中履履碰壁，身體的舊傷讓他無法久站，面試多家公司均未獲錄取，自信心深受打擊，讓他逐漸封閉自己。

在那場交通事故，造成手部及腳部多處骨折，家人擔心駕駛工作的危險性及車禍後的膝蓋換過人工關節開始惡化，勸他不要再從事運輸業，希望透過就業中心協助能找到適合他的工作。就服員孫雩琪從賢德言談中，發現他擁有豐富的駕駛經驗及技能，且具備即戰力，積極協助他找到能勝任的復康巴士運將，並運用「壯世代就業促進獎勵」，至今賢德已工作達三個多月，除了薪資外，還可領取三萬元的加碼就業獎勵。

全台通小客車租賃有限公司林總經理談到，賢德真是一位不可多得的人才，他對工作內容和時間的掌握非常得宜，經常根據乘客的臨時需求靈活調整工作方式，甚至在載客時遇到突發情況需要簡單包紮，他也能妥善處理，駕輕就熟的處置和積極的工作態度，讓公司覺得中高齡員工具備的工作素養與敬業精神值得讚賞。

朴子就業中心主任張春美表示，像賢德這個案例適用於「壯世代就業促進措施」，以年滿55歲以上及45歲以上依法退休者對象，運用就業獎勵鼓勵重返職場，凡離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給兩次，部分工時工作者也提供每次1萬5千元之獎勵，並鼓勵雇主為公立就業服務機構推介之壯世代勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。更多資訊歡迎洽詢朴子就業中心05-3621632。