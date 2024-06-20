　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

就業中心「壯世代就業促進措施」　中年轉業開啟人生下半場

▲▼ 朴子就業中心助壯世代重返職場 成為載送幸福的運將 。（圖／朴子就業中心提供）

▲▼ 朴子就業中心助壯世代重返職場，大貨車駕駛成為長照運將 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「您好！車子要開了，請小心扶好。」鐵漢柔情呂賢德在每次乘客上車都能聽到他真心的問候與叮嚀。原從事大貨車駕駛工作，在一次嚴重的交通事故導致膝蓋受傷，隨著年齡增長舊傷更加嚴重退化，最終無法堪任貨車搬運駕駛的工作，向公司提出離職休養。在失業期間面臨家中龐大的經濟壓力及中高齡再就業不易兩難的困境下，尋求朴子就業中心並運用「壯世代就業促進獎勵」在小客車租賃有限公司擔任復康巴士司機，順利成功重返職場。

▲▼ 朴子就業中心助壯世代重返職場 成為載送幸福的運將 。（圖／朴子就業中心提供）

55年次的賢德，來自嘉義縣水上鄉，育有2子，離開運輸業後，即使擁有豐富的駕駛經驗，但年齡與體力的限制，仍英雄無用武之地，回想求職的歷程中履履碰壁，身體的舊傷讓他無法久站，面試多家公司均未獲錄取，自信心深受打擊，讓他逐漸封閉自己。

在那場交通事故，造成手部及腳部多處骨折，家人擔心駕駛工作的危險性及車禍後的膝蓋換過人工關節開始惡化，勸他不要再從事運輸業，希望透過就業中心協助能找到適合他的工作。就服員孫雩琪從賢德言談中，發現他擁有豐富的駕駛經驗及技能，且具備即戰力，積極協助他找到能勝任的復康巴士運將，並運用「壯世代就業促進獎勵」，至今賢德已工作達三個多月，除了薪資外，還可領取三萬元的加碼就業獎勵。

▲▼ 朴子就業中心助壯世代重返職場 成為載送幸福的運將 。（圖／朴子就業中心提供）

全台通小客車租賃有限公司林總經理談到，賢德真是一位不可多得的人才，他對工作內容和時間的掌握非常得宜，經常根據乘客的臨時需求靈活調整工作方式，甚至在載客時遇到突發情況需要簡單包紮，他也能妥善處理，駕輕就熟的處置和積極的工作態度，讓公司覺得中高齡員工具備的工作素養與敬業精神值得讚賞。

朴子就業中心主任張春美表示，像賢德這個案例適用於「壯世代就業促進措施」，以年滿55歲以上及45歲以上依法退休者對象，運用就業獎勵鼓勵重返職場，凡離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給兩次，部分工時工作者也提供每次1萬5千元之獎勵，並鼓勵雇主為公立就業服務機構推介之壯世代勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。更多資訊歡迎洽詢朴子就業中心05-3621632。

 
ET快訊
「隱乳女神」阿樂海邊解放超巨車頭燈！　形狀看光
快訊／孫安佐經紀人3萬元交保　限制住居
快訊／康橋校車事故頻傳　教育局重罰：減招1班
損失估數千萬！千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　慘照曝光
神鬼夫妻10年跌倒近千次！詐保5504萬　無業爽買農舍別墅
國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！　全場炸鍋：以為瑕疵品
劉品言不修圖了！泳衣包不住半球　真實身材現形
快訊／午後雷雨開炸！15縣市大雨特報　下到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義南興國中張羿珣獲總統教育獎　黃敏惠鼓勵勇敢追夢

都是導航惹禍！信義鄉雙龍部落3個月2刁車　暖警兩度救援

就業中心「壯世代就業促進措施」　中年轉業開啟人生下半場

打卡新地標！高雄新九如橋串聯輕軌、愛河畔　耗資5.4億2年後通車

「Young職涯 亮未來」　台南勞局青少年職涯研習營開放報名

全國第3座「拋物線標準競速滑輪溜冰場」落腳虎尾　明年中完工

王定宇與王正坤醫師　探望空官學生徐皓明中風父親贈慰問金

雲林縣長照服務涵蓋率高達92.11%　服務涵蓋率超前六都

出言恐嚇謾罵鄰居遭人提告　警：已受理籲理性解決爭端

麥寮電廠轉型成焦點　雲林縣府籲經濟部：明確說明能源政策

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

嘉義南興國中張羿珣獲總統教育獎　黃敏惠鼓勵勇敢追夢

都是導航惹禍！信義鄉雙龍部落3個月2刁車　暖警兩度救援

就業中心「壯世代就業促進措施」　中年轉業開啟人生下半場

打卡新地標！高雄新九如橋串聯輕軌、愛河畔　耗資5.4億2年後通車

「Young職涯 亮未來」　台南勞局青少年職涯研習營開放報名

全國第3座「拋物線標準競速滑輪溜冰場」落腳虎尾　明年中完工

王定宇與王正坤醫師　探望空官學生徐皓明中風父親贈慰問金

雲林縣長照服務涵蓋率高達92.11%　服務涵蓋率超前六都

出言恐嚇謾罵鄰居遭人提告　警：已受理籲理性解決爭端

麥寮電廠轉型成焦點　雲林縣府籲經濟部：明確說明能源政策

黑心商用甲醇做假酒！37人喝完「胃痛失明」丟命　法醫：含有劇毒

閨蜜愛把「1句對岸流行語」掛嘴邊！她聽了超煩：心情被影響

台鐵列車誤點4大原因出爐　李孟諺：今年拚97%準點率

吳念庭台鋼雄鷹選秀榜眼？　23日與父親吳復連一起為台鋼開球

骨質分秒流失！骨質疏鬆易導致骨折　醫曝「4321」自我檢測準則

陳慕義愛妻車禍過世！　罕吐當25年單親爸心聲：漫長的夜

快訊／確保國會改革覆議案順利！　國民黨團今晚輪班守議場大門

華新科、佳邦擬參與台灣晶技私募　共認2.5萬張、認購價93.5元

快訊／孫安佐經紀人涉2罪　檢察官諭知3萬元交保+限制住居

連續雨天賞屋宜手眼並用觀測！永慶房屋首創「不限屋齡漏水保固」2種狀況都適用

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

台鐵R200型柴電機車首航　逾千人潮爭睹風采 

南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露

強南消四大與momo南區儲備運輸物流中心辦實地踏勘訓練

亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南

台東自治史上首例　成功鎮長罷免案成立

從檳榔攤到咖啡館開創事業第二春

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

萬丹鄉農會舉辦「酪梨紅豆創意料理競賽」

馬雅各醫生紀念碑牌於英國愛丁堡掛牌

2女大生迷路哭：有人教我走河床

王定宇與王正坤醫師探望空官學生徐皓明中風父親

南消籌辦教育防災士培訓提升學校災害應變韌性

澳洲攝影藝術家用鏡頭記錄台南門面與街景

「台南國際芒果節」22 日美味登場

更多熱門

相關新聞

朴子就業中心5/11徵才活動　提供600工作機會

朴子就業中心5/11徵才活動　提供600工作機會

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心將於5月11日(六)09:30-12:30棒棒積木飯店-賀采宴會廳舉辦「綠產傳承 共創嘉薪」中型徵才活動，響應臺灣2050年淨零轉型目標，特別邀請積極推動ESG永續發展20家優質廠商參加，提供超過600個工作機會，另因應台灣積體電路將至嘉義設廠，當日活動也特別規劃「半導體人力趨勢講座」，讓民眾掌握產業先機、做好準備提升即戰力搶進新賽局。

「施用毒品者就業服務計畫」返職場有津貼

「施用毒品者就業服務計畫」返職場有津貼

勞動部培力失業勞工計劃　成果展台中登場

勞動部培力失業勞工計劃　成果展台中登場

不限學經歷　日薪最高1673元

不限學經歷　日薪最高1673元

超市業者：二度就業者是好人才

超市業者：二度就業者是好人才

關鍵字：

勞動署朴子就業中心壯世代就業促進措施中年轉業

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

陳妍希遭爆婚變受折磨！網氣男方不維護

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面