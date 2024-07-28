一張廢紙眼前飄過…撿起來看竟是「6788萬支票」！

▲消防員最後將支票歸還原主。（圖／翻攝自微博）



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大陸安徽省蕪湖縣1名消防員日前整理器材時，看到地上有一張「廢紙」，正準備撿起來扔到垃圾桶時，一時好奇打開一看，竟然是1張人民幣1500萬元（約新台幣6788萬元）的支票。最終，消防員經仔細核對領取人證明資料，核對無誤後，便將支票歸還原主。

綜合陸媒報導，事件發生在安徽省蕪湖縣，當地1名消防員日前在局裡整理器材時，看到地上有一張「廢紙」飄過，正準備撿起來扔到垃圾桶時，一時好奇打開一看，竟然是1張人民幣1500萬元（約新台幣6788萬元）的支票。最終，消防員經仔細核對領取人證明資料，核對無誤後，便將支票歸還原主。

無獨有偶，福州1名女子12日下午上班時，收到1件裝有公司設備的快遞，她邊拆封邊想「怎麼那麼重」，打開後發現裡面還夾著2個不知名包裹，一時好奇地將2個包裹都拆開，發現裡面竟然全是閃閃發光的金條。

女子看傻了眼，回過神後趕緊請同事一起仔細清點，總共有260個金條，重達13公斤，價值更是高達657萬人民幣（約新台幣2887萬元）。突然收到價值連城的金條，女子感到非常震驚，馬上跟主管回報，也透過包裹上的貨單，很快聯繫上送貨人員及金條主人。

這批金條是由福州一間珠寶公司寄出，因送貨過程出錯，才導致女子收到這份「高價包裹」，事後珠寶公司親自收回金條，送到正確的客戶手中。突然收到大批金條雖然是許多人都幻想過的「暴富夢」，但當真的發生在女子身上時，卻只有滿滿的驚嚇，金條歸還後她如釋重負，拾金不昧的精神也被稱讚，女子表示，換作是別人收到這些金條，一定也會這樣做。

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