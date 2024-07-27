金價25日暴跌探2365美元　分析師和散戶對未來走勢看法「陷分歧」

▲黃金交易調查顯示，機構和散戶交易者對黃金未來走勢的預期出現了分歧。（圖／CTWANT提供）



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本週的黃金交易調查顯示，機構和散戶交易者對黃金未來走勢的預期出現了分歧，但多數分析師和零售投資者仍持看多態度。市場下週將密切關注聯準會的利率決議，和美國非農就業報告，以尋找金價走勢的進一步線索。分析師們的觀點也為投資人提供了對市場動態的深入理解。

本週一金價從每盎司2407美元急劇下跌至2386美元，但隨後亞洲交易者將現貨價格推回至2400美元以上。然而，這一漲勢未能持續，金價在週二再次下跌至2380美元左右。隨後，金價開始了本週最強和最穩定的上漲，週三上午11:00前的高點2430.37美元。然後於週四（25日）一度上漲，投資人信心大增，不料金價盤中劇烈震盪，最低下探2365美元，失守2400美元大關、創逾兩週新低。

分析師觀點方面，SIA財富管理公司市場策略師看好黃金短期內的表現，認為如果聯準會在會議上展現出鴿派立場，並暗示可能在9月降息，這將有助於黃金價格反彈；高級市場分析師Darin Newsom則預計黃金價格將繼續下跌，如果12月黃金合約收低，下週可能會有第三週連續下跌，支撐點在2350美元附近。

資本市場交易公司Bannockburn董事總經理Marc Chandler預計，黃金市場將出現盤整，金價接近目標價2350美元後找到支撐，但技術指標顯示動量下降，5日均線首次跌破20日均線。

在本週的金拓（Kitco News）黃金調查中，共有16位分析師參與，其中7位（佔比44%）預計下週金價將上漲，而只有4位（佔25%）預測價格將下跌。其餘5位分析師（佔31%）認為金價將在下週橫向整理。同時，在Kitco的線上調查中，共有193位散戶投資者參與投票，其中127位（佔66%）看多，37位（佔19%）看空，29位（佔15%）預計金價將在一定範圍內波動。

綜上所述，儘管本週黃金市場出現了波動，但多數分析師和散戶投資者仍對黃金的短期前景持樂觀態度。下週的交易風險將集中在最後兩天，屆時聯準會將公佈7月利率決定和新聞發布會。市場將密切關注聯準會的利率決定和美國非農就業報告，以尋找金價走勢的進一步線索。貴金屬交易者將尤其關注鮑威爾的語調是否會因本週高於預期的7月PCE通膨報告而改變。

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