iPhone「1功能」在南韓不能用！　出國旅遊慎防手機遺失

▲ 「尋找我的iPhone」功能在南韓無法使用。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

有使用iPhone的朋友都知道，iPhone內建「尋找我的iPhone」的功能，可以透過網頁或是其他裝置確認自己遺失iPhone的位置。但這項十分方便的功能，其實在南韓當地是無法使用的。

SBS報導，英國旅客帕特爾（Drew Patel）4月前往南韓向女友求婚，旅途中不慎遺失iPhone。當下他立刻打開電腦，希望透過「尋找我的iPhone」的功能確認手機位置，結果卻令他十分失望，因為iPhone的位置顯示在英國倫敦，而且還是3天前的紀錄。

報導中提到，帕特爾之所以無法使用「尋找我的iPhone」來找尋自己的手機，是因南韓當地因法規限制而無法使用。且不僅是外國的iPhone帶進南韓便無法使用，就連南韓當地購買的iPhone，帶出國也無法使用「尋找我的iPhone」功能。

此外，先前《Pokemon Go》在全球盛行之際，在南韓也無法遊玩，直到遊戲在全球上市半年後，才能在南韓玩《Pokemon Go》。當時就有傳聞稱是南韓政府對手機GPS定位的政策與他國不同，因此部分使用GPS定位的服務會受到大幅限制。

儘管如此，蘋果官方自上市至今未針對「尋找我的iPhone」無法於南韓使用一事進行解釋。目前已有用戶不滿這項決定，在網路上提出國民請願聯署書，一天內獲得1200人支持。

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