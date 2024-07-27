奧運等嘸接駁車！　巴西16歲「滑板天使」滑15km回選手村超抓狂

▲ 里爾等不到回選手村的接駁車，只能自己想辦法。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

2024巴黎奧運已於26日正式進行開幕，但首日便傳出官方在交通方面安排不當的消息。巴西16歲滑板代表、有著「天使」之稱的里爾（Rayssa Leal），在練習結束後因為等不到官方的接駁車，只能與同伴想辦法穿越交通繁忙的巴黎街頭，趕回遠在15公里外的選手村。

根據《每日郵報》報導指出，由於選手村內禁止滑滑板，里爾當時與夥伴在巴黎協和廣場進行練習，但練習結束後根本等不到官方接駁車。

為返回遠在15公里外的選手村，里爾最後和隊友羅薩（Pamela Rosa）及荷蘭的奧爾登貝烏文（Keet Oldenbeuving）被迫勇闖交通繁忙的巴黎街頭，用「滑」的返回選手村。過程中，里爾還用IG上的小丑特效，記錄自己返回選手村的畫面，更自嘲「這就是我們回選手村的方式」。

報導中也提到，雖然滑板在3年前被列入東京奧運的比賽項目，但截至目前為止，奧運選手村內還是不得使用滑板。美國滑板代表斯特斯（Minna Stess）就表示，他在看到同為滑板代表的海恩（Paige Heyn）因為在選手村玩滑板而被斥責後，自己也不敢在選手村內玩滑板。

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