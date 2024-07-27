立院816開臨時會　藍不處理選罷法、白促加開委員會、綠盼過人事案

▲立法院。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖、崔至雲、陳家祥／台北報導

立法院會期結束後，預計8月16日召開臨時會。針對要處理的法案部分，國民黨團首席副書記長林思銘強調，福國利民的民生法案還是優先，爭議較大的《選罷法》則不會處理；民進團黨幹事長吳思瑤說，希望人事同意權在法定期限盡量配合，希望單純化。民眾黨團則表示，會主張加開委員會，將重要的議法案如「吹哨者保護法」、「棄保潛逃罪」等一併審查，才不致浪費公帑。

國民黨團部分，首席副書記長林思銘表示，8月14日或15日國民黨團將召開黨團大會，會議上將針對臨時會召開的時間，及要處理的法案進行討論，初步黨團內部傾向16日召開臨時會，為期兩週。

「身為國會最大黨，福國利民的民生法案還是要優先。」林思銘續指，包括《老人福利法》，要處理巴氏量表的部分、《學生輔導法》、《消防法》等等，這幾案都已經通過冷凍期，臨時會上都可以處理並表決。

至於爭議較大的《公職人員選舉罷免法》修正案，對於連署加嚴的部分，林思銘則指出，臨時會上國民黨團不會處理，《選罷法》確實還有些議題需要討論、研究，後續一定會召開專家學者會議，等到都沒有爭議後，才會拿出來處理。

針對人事同意權部分，林思銘直言，拖延的其實是執政黨，包括7月9日行政院長卓榮泰才確認NCC的人事提名，考試院的人事案從頭到尾民進黨也沒有提出要協商及審查，因此，NCC及考試院人事同意權的案子，基本上「會是在比較後面的時間」，國民黨團也不會主動提出。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，當然希望人事同意權在法定期限盡量配合、這是立委職責，希望單純化，人事同意權是首要目標，不要讓議題失焦。藍白若要排選罷法，這有高度政治性跟對立性，會有朝野對立氣氛，藍白說要嚴格審查人事同意權，那要專業審議，所以要專業化、單純化，就聚焦在人事同意權，完備整個程序，不要為了政治操作耽擱。

而有4位NCC委員任期屆滿、考試委員任期也將在8月底到期，若再未通過人事案，屆時NCC僅剩3位委員、考試院恐鬧空城。對此，吳思瑤坦言，兩個時間都瀕臨超越法定極限，NCC4月就送進來、考試委員6月就送進來，整個行政部門作業都已經依法定期程送到立院，再來就是立法院職權。

吳思瑤表示，這次國會擴權法案裡，藍白也針對人事同意權多做規範，他們希望拉長審查時間，目標都是讓審查過程更為嚴謹，希望藍白認真在人事同意權進行審議，力拼法定期限內完成立委職責。

吳思瑤直言，臨時會就是處理重大、急迫性、不得不一起面對的議題，選罷法又沒有什麼急迫性，有這麼急著剝奪人民罷免權利嗎？反而人事同意權確實有時間上急迫性，無論如何，臨時會召開時程、議題選定，還是需要院長韓國瑜召開朝野協商一起來決定。

民眾黨團則表示，之前就提議延會，以處理重大人事審查與法案，因為還有許多法案仍未出委員會，且重要人事才能有充足時間審查，然而民進黨態度消極未同意，現在才來喊要開臨時會，才怕來不及？請問是突然想到嗎？還是想臨時抱佛腳、趕鴨子上架？

民眾黨團表示，若要開臨時會，民眾黨團會主張加開委員會，將重要的法案例如「吹哨者保護法」、「棄保潛逃罪」等重要民生相關法案一併審查，才不致浪費公帑。