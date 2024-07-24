民調／近六成民眾不滿立院上會期表現　藍白委不滿意度雙雙過半

▲民調顯示民眾不滿意新國會表現。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院已在16日休會，本屆立委第一會期風波不斷，根據《鏡新聞》今（24日）公布最新民調，對於此會期整體表現，僅有26.0%不到三成的民眾表示滿意、不滿意度逼近六成、高達59.2%。各黨立委部分，43.2%民眾滿意綠委表現、48.0%不滿意；有34.9%民眾滿意藍委表現；但有55.8%、破五成民眾不滿意；對於白委表現，則有32.8%民眾滿意、同樣有破五成、53.6%民眾不滿意。

根據《鏡新聞》，對於這個會期的整體表現，僅有3.9%民眾非常滿意、還算滿意22.1%、非常不滿意33.1%、不太滿意26.1%、14.9%未表態。整體不滿意度高達六成、滿意度僅不到三成，相當懸殊。

對於立法院各黨立委表現滿意度調查，民進黨立委整體表現，有8.3%民眾非常滿意、34.9%還算滿意、26.6%不太滿意、21.4%非常不滿意；國民黨立委整體表現，則有4.9%民眾非常滿意、30.0%還算滿意、28.0%不太滿意、27.8%非常不滿意，不滿意度破五成大關。

對於民眾黨立委整體表現，有5.1%民眾非常滿意、27.7%還算滿意、24.8%不太滿意、28.8%非常不滿意，不滿意度同樣突破五成。若綠藍白三黨立委表現滿意度比較，民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低；不滿意度國民黨最高、民眾黨第二，民進黨最低。

整體政黨支持度的部分，藍綠都下滑、民眾黨上漲，國民黨為18.6%、下滑3.7個百分點；民進黨為37.3%、下滑3.7個百分點；民眾黨為18.1%、上漲1個百分點。其他政黨部分，時代力量3.4%，小歐盟為 1.5%。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年7月20日至7月22日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話544人、手機541人、共1085份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源是鏡電視。