快訊／A助理費46萬洗頭、買衛生棉　高虹安一審判7年4月　將被停職

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任立委期間，與自己4名國會助理，連手詐領立院公費助理補助共46萬30元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌，高虹安否認所有指控，請求法官審酌「新竹市45萬市民的期待」。台北地院今（26日）一審宣判，依《貪污治罪條例》判決她7年4月，全案還可上訴。

高虹安因被判貪污有罪，依《地方制度法》規定，內政部將停止其市長職務，由副市長邱臣遠代理，她這屆市長所剩任期還有2年多，上訴二審若在任期內翻盤改判貪污無罪，可復職。

檢方偵辦本案9個月，去年（2023年）8月14日起訴高虹安等5人涉犯《貪污治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實等罪嫌，北院去年9月25日首度開庭，今年（2024年）5月22日辯論終結，歷時8個月，再花2個月評議與撰寫判決書，審理堪稱迅速，但表定24日宣判因凱米颱風過境攪局，延後到今天判決。

▲高虹安（中）在立委任內涉貪案辯論終結時，請求法官審酌「新竹市45萬市民的期待」。（圖／記者黃克翔攝）

本案源於高虹安經台灣民眾黨提名，2022年11月競選新竹市長期間，被1名「吹哨者」檢舉她2020年2月1日就任民眾黨不分區立委後，涉用男友李忠庭等人頭，詐領立院的公費助理補助款。

高虹安挺過藍綠對手圍攻此案、順利當選，就職市長前被檢方約談列為被告、交保60萬元。檢方查明李忠庭並非人頭，將他不起訴，但偵辦認為，高因國會辦公室公務開銷入不敷出、不想自掏腰包，要時任高辦行政主任黃惠玟浮報、虛報公費助理酬金、加班費，取回差價充當「零用金」支應。

當時立院編預算補助每位立委可聘公費助理8到14人，每月酬金補助總上限42萬4360元，另補助每位立委名下公費助理加班值班費，每月總額最高8萬4872元。

▲李忠庭曾為新竹市長高虹安於立委任內涉貪案，到台北地院出庭作證。（圖／記者黃哲民攝）

黃惠玟銜命辦理，每月灌水數千元到1萬元金額、盡量報到預算上限，時任高辦主任陳奐宇、法務主任陳昱愷與公關主任王郁文配合簽字，交給高虹安核定後向立院申報，至同年底詐領共62.5萬餘元。

檢方指控，扣除實際支付公費或私聘助理薪資、獎金後，剩餘46萬0030元不法所得，用於高虹安個人餐飲、交通、贈禮，甚至買雙眼皮貼、衛生棉等藥妝，和洗頭、看病等花費，儼然當成私人金庫。

檢方批高虹安學經歷傲人，曾任鴻海公司中階主管，就任立委月領19萬餘元薪資，本身存款1200萬餘元，永齡基金會每月贊助10萬元助她從事立委職務，高卻「公私不分、貪圖小利」，不認罪更卸責給助理、犯後態度不佳，建請妥予量刑，並宣告褫奪公權、沒收犯罪所得，以示警惕。

檢方未對王郁文具體求刑，但指黃惠玟、陳奐宇和陳昱愷被動配合高虹安指示，到案均認罪且無犯罪所得，建請依《貪污治罪條例》偵查中自白可減刑規定，以及《刑法》情堪憫恕得減刑規定，從輕判處3人各1年以下徒刑，並宣告緩刑、以勵自新。

▲新竹市長高虹安於立委任內涉貪案同案被告黃惠玟，被視為關鍵證人。（圖／記者黃哲民攝）

綽號「兔姐」的黃惠玟被視為本案關鍵證人，證稱高虹安拍板決定助理該繳回多少差額充當「零用金」，且看帳仔細、會碎碎念，雖然「人很好，會給助理發獎金」，標準卻是「看心情」，她離職時，高尚未歸還零用金代墊的部分私人花費。

黃惠玟吐槽高虹安「做人失敗」，把不敢討價還價的助理當成詐領工具，就是「不想讓自己虧到」，李忠庭更說過「別人來做立委都是來賺錢，沒人在賠錢的」，案發後，高到她家要求串供「零用金是助理樂捐」，李要她刪除跟高的對話紀錄，黃說「我很苦，決定實話實說」。

陳奐宇和陳昱愷雖認罪，但跟王郁文一樣，都供稱聽從黃惠玟安排申報加班時數、回捐加班費給零用金，高虹安沒針對回捐一事對他們下指令。不過陳奐宇證實，高要他轉告黃刪除手機對話紀錄，「最好是把手機銷毀」，高還希望「能不能把辦公室電腦裡的檔案銷毀」。

▲陳昱愷於新竹市長高虹安立委任內，擔任國會辦公室法務主任。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安出庭時表示，自己從科技業轉戰政壇、初任立委，聘資深立院助理黃惠玟為行政主任，助她趕快進入狀況，黃提議助理捐加班費充當辦公室零用金，說用於公務支出就不違法，她一再確認合法性沒問題，就交給黃全權處理，她從沒命令個別助理捐錢，也不過問零用金用途。

高虹安聲稱，民進黨大黨鞭立委柯建銘的助理，也有同樣回捐作法，「可見這是立法院行之有年的常態」，助理替她以零用金代墊個人花費，她會提醒要通知她還錢，有時彼此都忘記，不代表她挪用，她也曾提供約80萬元財物給辦公室助理使用。

▲新竹市長高虹安於立委任內涉貪案共犯陳奐宇，認罪求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安提出2千頁資料，佐證本案4名助理都有實際工作、不是人頭，每人每月加班時數都超過最高可申報的46小時，絕沒虛報，若有助理離職、補新人前，她視狀況將空出的薪資額度，為增加工作量的助理調薪，這是僱主裁量權，不涉及浮報。

高虹安自認本案有「道德瑕疵」，但絕無貪污犯意與犯行。綽號「公衛文」、「水母」的王郁文，批檢方偵訊中斷錄影錄音出現「消失的16分鐘」，期間狂勸她認罪，更表明「上面指示一定要起訴高虹安」，令她毛骨悚然，但檢方承認她是真助理、領應得酬勞，「我要認什麼罪？」

針對本案，北院一審依貪污罪判處高虹安有期徒刑7年4月，沒收11萬餘元；黃惠玟判處2年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳奐宇判刑1年，緩刑3年，義務勞動100小時；王郁文判刑2年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳昱愷則判無罪。

▲新竹市長高虹安於立委任內涉貪案同案被告王郁文，堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）