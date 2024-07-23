　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白立委身家曝！陳永康收藏名家畫作花2千多萬　1藍委揹債近4億

▲▼立委陳永康 質詢 行政院長卓榮泰立法院備詢 內政組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳永康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院廉政專刊今（23日）公布立法院長韓國瑜等111人財產申報，其中，綠委陳冠廷揹債破億，主要用在養豬場設備添購，藍委陳菁徽雖身價破2億，但也揹債近4億作為週轉金用途。特別的是，作為前海軍司令、潛艦國造推手的藍委陳永康頗具雅興，收藏多項名家畫作跟古董，總價額2280萬。

綠委部分，郭昱晴申報2筆土地、3筆建物都位於北市，與丈夫林宣廷共同申報存款101萬572元、股票61萬6240元、基金110萬1982元、2顆鑽戒總值60萬元、9筆保險，另有債務幣1535萬8208 元，主要是房貸。

綠委陳冠廷與妻子猿田千里共同申報，陳名下則有20筆土地、16筆建物在嘉義縣，存款2829萬6845元、9筆股票總額234萬8890元、1筆保險，特別的是，陳冠廷過去也經營養豬場，他也添購一套價值4384萬3016元的畜牧場設備。另外，陳冠廷揹債1億3539萬9468元，主要就是養豬場設備以及不動產購置的授信。

陳菁徽與丈夫蔡政哲共同申報7筆土地、13筆建物，分別位於高雄、台北以及桃園，蔡名下還有1輛BMW、1輛JAGUAR，皆持有超過5年，存款部分，兩人共同申報3922萬5992元、多筆股票總值4928萬9355元、基金212萬6856元、32筆保險，還有一本價值339萬9230元的黃金存摺。蔡還有5筆事業投資高達1億1125萬元，主要投資生醫公司、投資公司。

驚人的是，陳菁徽與丈夫蔡政哲債務則高達3億9626萬2331元，用途主要都是週轉金授信。

另外，藍委陳永康名下有3筆土地、2筆建物，分別位於新北跟高雄，與妻子王森共同申報兩輛汽車VOLVO、SKODA都是持有超過5年車款，另有存款1929萬3466元、17筆股票共35萬元、8筆保險。

特別的是，陳永康酷愛收藏名家畫作跟古董，包括張大千、黃君璧、溥心畬、林風眠、吳冠中、齊白石、唐寅、黃冑雙驢、傅抱石等多項作品，還有一對乾隆20吋龍盤，總價額2280萬。

白委部分，陳昭姿與丈夫郭長豐共同申報6筆土地、6筆建物皆座落於雙北，郭名下還有一輛價值65萬的TOYOTA YARIS，另外，兩人也申報存款4994萬4130元、股票2016萬2114元、基金3萬3600元、10筆保險，是少數一筆債務都沒有的立委。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
中颱凱米估「明深夜登陸」　4地雨量恐破1800毫米
快訊／TPBL史上首位選秀狀元出爐
凱米挾「行星尺度」西南氣流！雨灌中南部山區1800mm
快訊／TPBL首屆選秀會11人缺席　陳將双沒來
快訊／北市明凌晨1點關閉水門　今晚8點拖吊車輛
快訊／雨勢升級！6縣市豪大雨特報　防強風雷擊
快訊／母親有保險金　唐治平認有債務要還：領了就有錢
LIVE／4地區達颱風假標準　氣象署最新說明
快訊／凱米陸警擴大！　12縣市警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

臉書被灌爆！網喊「最帥市長」盼放颱風假　蔣萬安：晚上8點宣布

凱米海陸警報齊發！賴清德到彰化拜廟還願：求颱風閃過台灣

國民黨魁2025改選！盧秀燕若想戰　黃健庭：朱立倫未必會去爭

快訊／北市24日凌晨1點關閉水門　今下午4點「只出不進」、8點拖吊車輛

黃國昌揹千萬房貸　4筆汐止違建財產申報備註「拆除中」

視察漢光演習「強化平時訓練」　賴清德：讓世界看見守護台灣的決心

暫時處分「神預言」惹議　吳崢認不夠謹慎：藍白藉機操作政治攻擊

藍綠白立委身家曝！陳永康收藏名家畫作花2千多萬　1藍委揹債近4億

川普討要保護費　前空軍副司令喊「沒問題」：售台66架F-35

民眾黨批賴清德全代會台語演講　林俊憲：文化素養低落「青出於藍」

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

臉書被灌爆！網喊「最帥市長」盼放颱風假　蔣萬安：晚上8點宣布

凱米海陸警報齊發！賴清德到彰化拜廟還願：求颱風閃過台灣

國民黨魁2025改選！盧秀燕若想戰　黃健庭：朱立倫未必會去爭

快訊／北市24日凌晨1點關閉水門　今下午4點「只出不進」、8點拖吊車輛

黃國昌揹千萬房貸　4筆汐止違建財產申報備註「拆除中」

視察漢光演習「強化平時訓練」　賴清德：讓世界看見守護台灣的決心

暫時處分「神預言」惹議　吳崢認不夠謹慎：藍白藉機操作政治攻擊

藍綠白立委身家曝！陳永康收藏名家畫作花2千多萬　1藍委揹債近4億

川普討要保護費　前空軍副司令喊「沒問題」：售台66架F-35

民眾黨批賴清德全代會台語演講　林俊憲：文化素養低落「青出於藍」

豪賭？新北國王TPBL首輪第7順位選中陳將双　他缺席選秀會

凱米交通異動懶人包！國內航班取消15架次　10公路明擬預警封閉

快訊／凱米來襲！清境農場7／24預警性休園　勸離遊客籲勿上山

杭州亞運金牌汪哲宇成TPBL探花　雲豹連2年交易來首輪選秀權

4地區達颱風假標準！　宜蘭縣府籲：請保障員工出勤安全

不斷更新／8縣市今晚可知「明天是否停班課！」　宣布時間一次看

斗六慈濟「刎頸之交病友會」中醫按摩+復健運動　患者相互打氣

臉書被灌爆！網喊「最帥市長」盼放颱風假　蔣萬安：晚上8點宣布

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

「住處、上班地」颱風假不同調怎麼辦？　勞動部：都可休

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

北部萬安演習今登場　六張犁站過站不停

LIVE／北部「萬安演習」登場

國民黨3個億元男！蘇清泉身價5億最有錢　張智倫、顏寬恒土地數驚人

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

志願教召！53歲退伍士官長參與漢光演習

韓國瑜存款半年少230萬、揹房貸2036萬　還申報兩樣「無價之寶」

25年來首次！軍公教「連2調薪」　預估經費235億

多圖／開車小心撞到坦克！　大量CM11戰車、CM23迫砲車夜間出動

《辛普森》神預言美國首位女總統？　心機操作內幕曝光

24、25日放颱風假？蔣萬安這樣說

影／雄二、雄三登場　海鋒大隊進入陣地！完成射控指管車放列

更多熱門

相關新聞

拜登退選衝擊台美關係？　綠分析：無論誰繼任都會堅持建制派路線

拜登退選衝擊台美關係？　綠分析：無論誰繼任都會堅持建制派路線

民進黨中國事務部今（23日）召開「民主台灣．和平永續 2024新生代國家安全培力營」啟動記者會，對於近期美國大選變局，國策研究院顧問董立文強調，美國整體戰略並不會改變。無論民主黨的繼任者是誰，相信都會堅持外交建制派的路線，繼續支持台灣；而川普競選至今更已三度提到台灣，其中也有提出防衛台灣的承諾。台灣對於美國大選中的對台論述，以及中國會如何反應、台灣自身應如何應對等等，都會是今年營隊模擬的主軸。

曝燦系廢票挑釁、英系發文看戲　媒體人：賴清德是全代會最大輸家

曝燦系廢票挑釁、英系發文看戲　媒體人：賴清德是全代會最大輸家

揭「軍公教加薪3%」高官薪資　媒體人分析：綠營讓在野黨不敢杯葛

揭「軍公教加薪3%」高官薪資　媒體人分析：綠營讓在野黨不敢杯葛

賴清德台語致詞挨轟　賴品妤嗆林國成：講台語有什麼問題？

賴清德台語致詞挨轟　賴品妤嗆林國成：講台語有什麼問題？

國民黨3個億元男！蘇清泉身價5億最有錢　張智倫、顏寬恒土地數驚人

國民黨3個億元男！蘇清泉身價5億最有錢　張智倫、顏寬恒土地數驚人

關鍵字：

民眾黨立法院民進黨國民黨財產申報陳菁徽陳永康

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

4地區達颱風假標準！氣象署「最新風雨預測」出爐

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

「矮仔偉」奪2命逃大陸2度死緩　今年已遭槍決

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

二伯見蘿拉桌上擺1物「心痛一秒揉爛」！

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面