藍綠白立委身家曝！陳永康收藏名家畫作花2千多萬　1藍委揹債近4億

▲國民黨立委陳永康。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院廉政專刊今（23日）公布立法院長韓國瑜等111人財產申報，其中，綠委陳冠廷揹債破億，主要用在養豬場設備添購，藍委陳菁徽雖身價破2億，但也揹債近4億作為週轉金用途。特別的是，作為前海軍司令、潛艦國造推手的藍委陳永康頗具雅興，收藏多項名家畫作跟古董，總價額2280萬。

綠委部分，郭昱晴申報2筆土地、3筆建物都位於北市，與丈夫林宣廷共同申報存款101萬572元、股票61萬6240元、基金110萬1982元、2顆鑽戒總值60萬元、9筆保險，另有債務幣1535萬8208 元，主要是房貸。

綠委陳冠廷與妻子猿田千里共同申報，陳名下則有20筆土地、16筆建物在嘉義縣，存款2829萬6845元、9筆股票總額234萬8890元、1筆保險，特別的是，陳冠廷過去也經營養豬場，他也添購一套價值4384萬3016元的畜牧場設備。另外，陳冠廷揹債1億3539萬9468元，主要就是養豬場設備以及不動產購置的授信。

陳菁徽與丈夫蔡政哲共同申報7筆土地、13筆建物，分別位於高雄、台北以及桃園，蔡名下還有1輛BMW、1輛JAGUAR，皆持有超過5年，存款部分，兩人共同申報3922萬5992元、多筆股票總值4928萬9355元、基金212萬6856元、32筆保險，還有一本價值339萬9230元的黃金存摺。蔡還有5筆事業投資高達1億1125萬元，主要投資生醫公司、投資公司。

驚人的是，陳菁徽與丈夫蔡政哲債務則高達3億9626萬2331元，用途主要都是週轉金授信。

另外，藍委陳永康名下有3筆土地、2筆建物，分別位於新北跟高雄，與妻子王森共同申報兩輛汽車VOLVO、SKODA都是持有超過5年車款，另有存款1929萬3466元、17筆股票共35萬元、8筆保險。

特別的是，陳永康酷愛收藏名家畫作跟古董，包括張大千、黃君璧、溥心畬、林風眠、吳冠中、齊白石、唐寅、黃冑雙驢、傅抱石等多項作品，還有一對乾隆20吋龍盤，總價額2280萬。

白委部分，陳昭姿與丈夫郭長豐共同申報6筆土地、6筆建物皆座落於雙北，郭名下還有一輛價值65萬的TOYOTA YARIS，另外，兩人也申報存款4994萬4130元、股票2016萬2114元、基金3萬3600元、10筆保險，是少數一筆債務都沒有的立委。