博愛座改優先席　立院法制局再建議：可參酌日本「機能設計」

▲博愛座。（圖／記者劉維榛攝）

記者皮心瑀／台北報導

博愛座立意良善，但近期卻頻惹讓座爭議，引來各界關注。衛福部日前已預告將其改名為優先席，並且擴大適用對象「其他實際需要者」，也有不少立委提案修法。立法院法制局進一步建議，可參酌日本以「機能設計」區分之設置方式，或提供有需求者識別貼紙之措施，以使博愛座能更有效率的幫助到實際上的需求者，並減少使用爭議。

根據立法院法制局報告，博愛座的爭議問題包括乘客有無讓座義務；第二是規範不一致，因依身心障礙者權益保障法第53條第3項規定，有博愛座之優先乘坐權者為「身心障礙者」及「老弱婦孺」，而依大眾運輸工具無障礙設施設置辦法第8條第3款等規定，有博愛座之優先乘坐權者為「行動不便者」；第三為博愛座最初設置目的與實務上的落差。

立法院法制局指出，雖衛福部、多位立委都提出相關修正草案，期能改進博愛座之爭議問題，但有關博愛座優先乘坐權之規定，對違反規定者，並無相應之罰則，故即便擴大其範圍，仍僅具宣示效果。其次，由於有需要坐座位的「實際需求」者，有時無法從其外觀上辨識其需求，若將「讓座的美德」，以立法方式將其變成「讓座的義務」，恐會發生義務人履行義務時辨識之困難，及違反義務時裁罰機關舉證之困難。

立法院法制局表示，有論者建議可參考日本方式，使優先席不僅有顏色差異，更以「機能設計」區分，將坐墊的凹凸、長度的設計，都和一般座位不一樣，真正從功能上協助有需要的人，透過差異化、貼心的設計，讓有需要的人，能更強化地感覺到「有用」，而沒有需要的人，也會更能讓座給需要的人。或曾有立委提出，部分民眾雖外觀看起來年輕力壯，卻可能有受傷、生病的情況，也有坐座位的需求，卻發生讓位糾紛，因此建議政府提供識別貼紙，讓有需求的民眾索取。