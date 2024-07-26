高虹安貪污案將宣判！證人金句一籮筐　兔姐嗆「做人失敗」最勁爆

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時所涉貪污案，同案被告「兔姐」黃惠玟被視為關鍵證人，她出庭不時暢所欲言、一股腦宣洩積怨，諸多證詞對高虹安不利，犀利用語讓挺高者氣結、反高者竊喜，全案即將一審宣判，《ETtoday新聞雲》回顧本案一審審理期間出現的金句。

一、高虹安「做人失敗」，連辦公室帳冊都被人偷拷貝，在立法院一段一段的賣。

黃惠玟聲稱，高虹安本案會爆發的原因，就是高「做人失敗」，又不管好辦公室資料，被人偷拷貝帳冊外流，她聽媒體朋友說她做的零用金帳冊「在立法院被人一段一段的賣」，高卻在案發後找她串證、把很多事情推給她，不解高到底還想要她幫忙扛什麼責任。

▲高虹安於立委任內涉犯貪污案，時任她國會助理的黃惠玟（中）是同案被告，也是關鍵證人。（圖／記者屠惠剛攝）

二、高虹安感謝我捐薪水補貼國會辦公室裝潢費，我覺得「這是在吃我豆腐」。

高虹安出庭數度感謝黃惠玟對高辦貢獻良多，包括主動捐出2020年7、8月居家辦公期間薪水，補貼前助理李忠庭支付高辦裝潢費。黃沒領情，吐槽任職高辦11個月內，「『感謝』2字很少聽到」，她捐薪實情是為平息高、李「小倆口的爭執」，當時高、李是情侶、常吵架，吵完隔天，高就催她從辦公室零用金湊出整數還錢給李，她節流能力不夠，乾脆請2個月長假、把薪水都算給李，高卻到處跟人講她「放暑假」，黃感慨現在說起來很好笑，但每次想到都很心酸。

三、李忠庭當面用台語說「別人來做立委都是來賺錢，沒人在賠錢的」。

黃惠玟證稱高虹安決定讓助理交出加班費充當零用金，主因就是高辦裝潢花了80萬元、立院只補助35萬元，缺口要高和李忠庭分攤，高不甘心立委薪水比任職鴻海少很多，李因此說出上述的話。黃說這句話跟她想像高應該不會沒錢的反差很大，讓她歷歷在目。

▲新竹市長高虹安的「好朋友」李忠庭。（圖／記者黃哲民攝）

四、「為了1個人要當市長，要拖累多少人」。

黃惠玟感慨離職2年了，還踩進這件官司，真是「禍從天降，我到底做錯什麼」，她任職高辦帳面月薪6萬2，實領不到5萬，比她當記者時的待遇少一半，離職發現抽屜裡還有10幾張發票沒請款，自嘲「我該不該哭」。

五、黃惠玟：我身為行政主任，連10元都不能作主。

黃惠玟證稱高虹安會細看零用金的帳，若看到覺得不該報帳的項目就會碎碎念，例如她和助理去超商幫高虹安代領高鐵票的10元手續費，高虹安認為應由助理自付，黃自嘲「我身為行政主任，連10元都不能作主」。

六、黃惠玟：李忠庭要我說高虹安從不看帳，「這句話我吞不下，我有錄音！」

高虹安出庭數度表示交給黃惠玟全權處理辦公室零用金、聽信黃說助理們自願捐錢，高強調從沒強迫助理也沒對零用金用途下指導棋，黃惠玟嗆高虹安說法不實，並爆料案發後，高親赴她家要求串供「零用金是助理樂捐」，李更要她直接撇清高與本案零用金的關係。

七、黃惠玟：我現在覺得當初在高虹安辦公室工作好丟臉，以後不會寫進履歷表。

黃惠玟埋怨在高辦「做到流汗、被嫌到流涎」，本案對她打擊很大，既回不去國會也回不去媒體，她不奢望無罪，已要家人做好她入獄的打算，後悔不能讓人生重來。

八、黃惠玟指高虹安「人很好，會給助理發獎金」，但標準是「心情好就多給一點，心情不好就不給」。

這是黃惠玟歷次出庭，堪稱唯一一次稱讚高虹安，黃還說很多立委的國會助理加班完全沒有加班費。

九、公訴檢察官稱希望本案「刷新國會吏治」、「翻轉國會助理處境」，被告冷回想太多。

公訴檢察官於本案辯論終結時，強調相信本案助理都有辛苦加班，但被迫配合高虹安虛報時數，所以藉由起訴替助理表達不敢講出來的困境。被告陳奐宇諷刺檢方「做好自己在法律上該做的事、對得起國人信賴，就好了」，被告王郁文也質疑檢方若要幫國會助理睜權益，怎會起訴重罪，「應該是遊說立委修法才對吧」。

十、高虹安請合議庭審酌「整個新竹市45萬市民的期待」。

高虹安出庭常明快反擊檢方指控，不自覺態度強勢，直到辯論終結時，她放低身段自認本案「有道德瑕疵」、但未達至少判刑7年的貪污重罪，並說本案在新竹市長選前偵辦，媒體連續6周密集報導，新竹市民仍投票支持她當選市長，「所以現在不是我一個人的問題，而是整個新竹市45萬市民的期待」，請合議庭審酌。

十一、審判長驚呼「我們給助理的薪資，都是給他們養家的」，要助理捐出個人酬勞「這樣不對啦！」

高虹安庭訊聲稱國會助理捐出加班費充當零用金非她獨創，是「立法院行之有年的常態」，審判長立刻表示很難想像制訂《勞動基準法》的立院，怎會有這種行之有年的作法。

十二、審判長指揮訴訟紀律嚴明，提醒黃惠玟「我們英文不好，請用中文」。

本案從今年（2024年）3月起密集審理，幾乎每周三全天馬拉松開庭到入夜、常常僅午休約1小時，但審判長廖建傑嚴謹控制訴訟流程不脫序，期間多位辯護律師都被他噹過，還要求律師濃縮提問，因為「我們書記官（全程打字記筆錄）快沒電了」，並提醒說話偶爾夾雜英文的黃惠玟「我們英文不好，請用中文」。