川普稱台灣偷走美國晶片業　CNN打臉：非事實

▲美國前總統川普。（示意圖／路透）



文／中央社



美國有線電視新聞網 （CNN）報導，美國前總統川普在上週刊登的專訪中，指控台灣在價值5000億美元的電腦晶片製造業中搶走美國的霸主地位，引發譁然，但這並非事實。

川普在「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪中重申他去年首次提出的主張，即台灣已從美國搶走「幾乎100%」晶片產業，還說「我們根本不該讓這種情況發生」。

但事實並非如此。產業專家告訴CNN，台灣絕非偷竊，而是透過遠見、勤奮和投資的組合，有組織地發展自身的半導體產業。

報導說，台灣具有世界一流的晶片產業，台灣的學童都知道，台灣半導體教父是現年93歲的張忠謀。張忠謀在美國工作多年後返台，1987年55歲時創辦台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）。

當時業界領頭羊是英特爾（Intel）、摩托羅拉（Motorola）和德州儀器公司（Texas Instruments）。張忠謀曾在德州儀器工作，但在創辦台積電時，他心中想的是一種截然不同的商業模式，在當時堪稱徹徹底底的大創新。

他在2007年為加州山景市（Mountain View）電腦歷史博物館（Computer History Museum）錄製的口述歷史計畫中回憶道：「我們當時在研發方面不具實力，或者說是非常少。我們在電路設計方面沒有優勢。」

他說：「我們在銷售和行銷方面沒什麼力道，在智慧財產權方面也幾乎不行。台灣唯一可能擁有的優勢就是半導體製造，但就連這方面都是潛在、不明顯的優勢。」

因此，「純晶圓代工廠」的想法誕生了，即根據客戶提供的設計製造半導體。當時這種模式不受重視，因為一家企業兼具設計和製造能力是常態。

然而正是這種新做法重塑了全球電子產業格局，為台灣成為產業領頭羊奠定基礎。

「晶片戰爭：矽時代的新賽局，解析地緣政治下全球最關鍵科技的創新、商業模式與台灣的未來」作者米勒（Christopher Miller）表示：「正因為如此，台積電可以專注於製造，並且非常擅長，更重要的是，可以為多個不同的客戶製造，這將使公司規模擴大。」

米勒表示，規模對於台積電的成功至關重要，因為規模往往會帶來更多收入，可以藉此提升晶片生產技術，並降低製造成本，使整個營運更有效率。

多位專家表示，早在晶片業之前，台灣的紡織和消費性電子產品等產業早就採用代工模式，成效出奇地好。

台積電前研發處長楊光磊告訴CNN：「頂尖工程師、相對較低的勞動成本和較長工時的結合下，提高了生產力。」他還說，台灣全面性科技生態系統是台灣晶片實力堅強的另一個重要因素，「這些因素幾乎不可能複製」。

但這並不意味著競爭對手沒有嘗試。英特爾和三星電子（Samsung Electronics）都想效仿台積電為其他公司製造晶片的成就。

CNN報導也提到，川普在「彭博商業周刊」專訪中還指出台灣應向美國支付防衛費用。此言被拿來與收取「保護費」的要求相提並論，在中國侵略台灣風險日增之際引發不安，擔心川普如果當選總統，可能對美台關係造成影響。

雖然目前尚不清楚川普如果入主白宮對台灣的意義，但楊光磊認為，晶片公司應該努力尋找更好的合作方式以建立互惠關係。這對台積電來說尤其重要，台積電正在亞利桑那州建造3座工廠，但因為不同的勞動法和工作文化等各種因素，在旗下設施步入軌道上面臨阻力。

楊光磊說：「台積電無論在哪裡設廠，都必須想辦法建立起一個符合在地文化的製造系統。唯有這樣，台積電才能真正成為全球化企業。」